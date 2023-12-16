https://sputnik-georgia.ru/20231216/novogodniy-knizhnyy-festival-proydet-v-tbilisi-284992066.html

Новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси

Новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси

Книги, представленные на фестивале, будут продаваться со скидкой 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T15:10+0400

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грузия

культура

новости

национальная парламентская библиотека

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль пройдет 23 и 24 декабря в Национальной парламентской библиотеке, говорится в сообщении организаторов. В фестивале примут участие организации, которые занимаются издательством и распространением книг. Гости смогут приобрести как детскую литературу, так и литературу для взрослых со скидкой. Помимо выставки-продажи книг, гостей, пришедших на фестиваль, ждет литературная программа. Состоятся презентации и обсуждения новых изданий. Организатором фестиваля является Ассоциация книгоиздателей и распространителей Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, национальная парламентская библиотека, тбилиси