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Новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси
Новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси
Книги, представленные на фестивале, будут продаваться со скидкой 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T15:10+0400
2023-12-16T15:10+0400
2023-12-16T15:10+0400
грузия
культура
новости
национальная парламентская библиотека
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль пройдет 23 и 24 декабря в Национальной парламентской библиотеке, говорится в сообщении организаторов. В фестивале примут участие организации, которые занимаются издательством и распространением книг. Гости смогут приобрести как детскую литературу, так и литературу для взрослых со скидкой. Помимо выставки-продажи книг, гостей, пришедших на фестиваль, ждет литературная программа. Состоятся презентации и обсуждения новых изданий. Организатором фестиваля является Ассоциация книгоиздателей и распространителей Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, национальная парламентская библиотека, тбилиси
грузия, культура, новости, национальная парламентская библиотека, тбилиси
Новогодний книжный фестиваль пройдет в Тбилиси
Книги, представленные на фестивале, будут продаваться со скидкой
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Новогодний книжный фестиваль пройдет 23 и 24 декабря в Национальной парламентской библиотеке, говорится в сообщении организаторов.
В фестивале примут участие организации, которые занимаются издательством и распространением книг. Гости смогут приобрести как детскую литературу, так и литературу для взрослых со скидкой.
Помимо выставки-продажи книг, гостей, пришедших на фестиваль, ждет литературная программа. Состоятся презентации и обсуждения новых изданий.
Организатором фестиваля является Ассоциация книгоиздателей и распространителей Грузии.