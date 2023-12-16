https://sputnik-georgia.ru/20231216/novye-pravila-vvoza-nezaregistrirovannykh-v-strane-lekarstv-zadeystvovany-v-gruzii-284995416.html
Новые правила ввоза незарегистрированных в стране лекарств задействованы в Грузии
Новые правила ввоза незарегистрированных в стране лекарств задействованы в Грузии
Среди признанных Грузией стран – все страны ЕС, Япония, США, Турция и Израиль 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T20:30+0400
2023-12-16T20:30+0400
2023-12-16T20:30+0400
грузия
общество
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 16 декабря — Sputnik. Физические лица, желающие провезти в Грузию лекарство для личного пользования, могут это сделать, только если медикамент допущен к использованию в признанных Грузией зарубежных странах. Соответствующие изменения в правилах утверждены приказом министра здравоохранения. В списке признанных Грузией стран – все страны ЕС, Великобритания, Япония, США, Новая Зеландия, Канада, Южная Корея, Турция и Израиль.Кроме того, при условии признания в других странах в некоммерческих целях для индивидуальных нужд медикаменты разрешено ввозить лицам с правом на реализацию фармацевтических продуктов, имеющим сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), и медучреждениям, имеющим разрешение на стационарное лечение. Это же правило распространяется и на препараты, приравненные к фармацевтической продукции, подлежащей контролю. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, министерство здравоохранения грузии
грузия, общество, министерство здравоохранения грузии
Новые правила ввоза незарегистрированных в стране лекарств задействованы в Грузии
Среди признанных Грузией стран – все страны ЕС, Япония, США, Турция и Израиль
ТБИЛИСИ, 16 декабря — Sputnik. Физические лица, желающие провезти в Грузию лекарство для личного пользования, могут это сделать, только если медикамент допущен к использованию в признанных Грузией зарубежных странах.
Соответствующие изменения в правилах утверждены приказом министра здравоохранения. В списке признанных Грузией стран – все страны ЕС, Великобритания, Япония, США, Новая Зеландия, Канада, Южная Корея, Турция и Израиль.
Кроме того, при условии признания в других странах в некоммерческих целях для индивидуальных нужд медикаменты разрешено ввозить лицам с правом на реализацию фармацевтических продуктов, имеющим сертификат надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), и медучреждениям, имеющим разрешение на стационарное лечение.
Это же правило распространяется и на препараты, приравненные к фармацевтической продукции, подлежащей контролю.