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От чего умер "Чендлер"?
От чего умер "Чендлер"?
Факторами, способствовавшими смерти актера Мэттью Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина" 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T12:30+0400
2023-12-16T12:30+0400
2023-12-16T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Причиной смерти американского актера, звезды культового сериала "Друзья" Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина, говорится в заключении департамента медэксперта округа Лос-Анджелес. Отмечено, что факторами, способствовавшими смерти актера, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". При этом подчеркивается, что произошедшее стало следствием несчастного случая. Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет. Как сообщил портал TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома, на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь – людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, лос-анджелес
в мире, новости, происшествия, лос-анджелес
От чего умер "Чендлер"?
Факторами, способствовавшими смерти актера Мэттью Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина"
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Причиной смерти американского актера, звезды культового сериала "Друзья" Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина, говорится в заключении департамента медэксперта округа Лос-Анджелес.
"Департамент медицинского эксперта округа Лос-Анджелес определил, что причиной смерти 54-летнего актера Мэттью Лэнгфорда Перри стало сильное воздействие кетамина", – говорится в сообщении.
Отмечено, что факторами, способствовавшими смерти актера, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина".
При этом подчеркивается, что произошедшее стало следствием несчастного случая.
Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет. Как сообщил портал TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома, на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть была ненасильственной.
Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь – людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".