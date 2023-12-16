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От чего умер "Чендлер"?

От чего умер "Чендлер"?

Факторами, способствовавшими смерти актера Мэттью Перри, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина" 16.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Причиной смерти американского актера, звезды культового сериала "Друзья" Мэттью Перри в октябре 2023 года стало сильное воздействие наркотика кетамина, говорится в заключении департамента медэксперта округа Лос-Анджелес. Отмечено, что факторами, способствовавшими смерти актера, стали также "утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина". При этом подчеркивается, что произошедшее стало следствием несчастного случая. Мэттью Перри умер 28 октября в возрасте 54 лет. Как сообщил портал TMZ, тело актера обнаружили в джакузи у него дома, на месте происшествия не нашли следов наркотиков, а смерть была ненасильственной. Мэттью Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь – людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Перри был номинирован на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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