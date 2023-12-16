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Парки, скверы, спортплощадки – мэр Тбилиси отчитался о проделанной работе
Парки, скверы, спортплощадки – мэр Тбилиси отчитался о проделанной работе
Обустройство зон отдыха в Тбилиси – один из основных приоритетов мэрии 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T11:50+0400
2023-12-16T11:50+0400
2023-12-16T11:50+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси провела работы по озеленению территории площадью до 40 гектаров в 2023 году, отремонтированы парки, скверы и спортивные площадки, заявил градоначальник Каха Каладзе на представлении отчета о проделанной за год работе. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы во многих столичных парках и скверах. Кроме того, по его словам, в текущем году по всей столице высажено 390 тысяч сезонных цветов. В рамках проекта по восстановлению лесов вокруг Тбилиси были проведены озеленительные работы на 17 гектарах. А также на территории площадью 16 гектаров, прилегающей к озеру Лиси, проведено восстановление и посадка зеленых насаждений (леса). Высажено 16 776 саженцев различных видов. Как заявил мэр, уход за ними будет осуществляться в течение следующих четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Парки, скверы, спортплощадки – мэр Тбилиси отчитался о проделанной работе
Обустройство зон отдыха в Тбилиси – один из основных приоритетов мэрии
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси провела работы по озеленению территории площадью до 40 гектаров в 2023 году, отремонтированы парки, скверы и спортивные площадки, заявил градоначальник Каха Каладзе на представлении отчета о проделанной за год работе.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы во многих столичных парках и скверах.
"В 2023 году мэрия Тбилиси провела работы по озеленению территории площадью до 40 гектаров, отремонтировано 14 парков, 329 скверов и 82 спортивные площадки. Всего было посажено 114 730 растений различных видов, на площади 207 тысяч квадратных метров устроена оросительная система, на этой же площади посажен травяной покров", – заявил Каладзе в Сакреуло (горсобрание).
Кроме того, по его словам, в текущем году по всей столице высажено 390 тысяч сезонных цветов.
В рамках проекта по восстановлению лесов вокруг Тбилиси были проведены озеленительные работы на 17 гектарах.
А также на территории площадью 16 гектаров, прилегающей к озеру Лиси, проведено восстановление и посадка зеленых насаждений (леса). Высажено 16 776 саженцев различных видов. Как заявил мэр, уход за ними будет осуществляться в течение следующих четырех лет.