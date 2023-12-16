https://sputnik-georgia.ru/20231216/parki-skvery-sportploschadki--mer-tbilisi-otchitalsya-o-prodelannoy-rabote-284978355.html

Парки, скверы, спортплощадки – мэр Тбилиси отчитался о проделанной работе

Парки, скверы, спортплощадки – мэр Тбилиси отчитался о проделанной работе

Обустройство зон отдыха в Тбилиси – один из основных приоритетов мэрии 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T11:50+0400

2023-12-16T11:50+0400

2023-12-16T11:50+0400

грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/1a/280341183_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_11c9f0a9bd99a5a0093676c287c5a465.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси провела работы по озеленению территории площадью до 40 гектаров в 2023 году, отремонтированы парки, скверы и спортивные площадки, заявил градоначальник Каха Каладзе на представлении отчета о проделанной за год работе. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы во многих столичных парках и скверах. Кроме того, по его словам, в текущем году по всей столице высажено 390 тысяч сезонных цветов. В рамках проекта по восстановлению лесов вокруг Тбилиси были проведены озеленительные работы на 17 гектарах. А также на территории площадью 16 гектаров, прилегающей к озеру Лиси, проведено восстановление и посадка зеленых насаждений (леса). Высажено 16 776 саженцев различных видов. Как заявил мэр, уход за ними будет осуществляться в течение следующих четырех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси