https://sputnik-georgia.ru/20231216/skolko-chelovek-razyskivaet-interpol-po-zaprosu-gruzii-284993467.html
Сколько человек разыскивает Интерпол по запросу Грузии?
Сколько человек разыскивает Интерпол по запросу Грузии?
Известно, что Интерпол разыскивает 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T21:50+0400
2023-12-16T21:50+0400
2023-12-16T21:50+0400
грузия
новости
происшествия
интерпол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23377/54/233775455_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_74f44dff5ccef835225de7fdeffcb903.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Семнадцать человек объявлены в международный розыск по требованию Грузии к этому времени, о чем свидетельствуют данные на сайте Интерпола. Из 17 разыскиваемых Интерполом по запросу Грузии одна женщина – 60-летняя Лиля Усейн, обвиняемая в торговле людьми. При этом 11 разыскиваемых – граждане Грузии, а семь – иностранцы. Среди разыскиваемых основная часть разыскивается по обвинению в убийстве и разбойном нападении. Кроме того, разные страны за совершение преступлений по Красному циркуляру Интерпола разыскивают 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23377/54/233775455_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_dcc2034b4ac1f7412f7c23b90486fba2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, интерпол
грузия, новости, происшествия, интерпол
Сколько человек разыскивает Интерпол по запросу Грузии?
Известно, что Интерпол разыскивает 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Семнадцать человек объявлены в международный розыск по требованию Грузии к этому времени, о чем свидетельствуют данные на сайте Интерпола.
Из 17 разыскиваемых Интерполом по запросу Грузии одна женщина – 60-летняя Лиля Усейн, обвиняемая в торговле людьми. При этом 11 разыскиваемых – граждане Грузии, а семь – иностранцы.
Среди разыскиваемых основная часть разыскивается по обвинению в убийстве и разбойном нападении.
Кроме того, разные страны за совершение преступлений по Красному циркуляру Интерпола разыскивают 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений.