https://sputnik-georgia.ru/20231216/skolko-chelovek-razyskivaet-interpol-po-zaprosu-gruzii-284993467.html

Сколько человек разыскивает Интерпол по запросу Грузии?

Сколько человек разыскивает Интерпол по запросу Грузии?

Известно, что Интерпол разыскивает 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Семнадцать человек объявлены в международный розыск по требованию Грузии к этому времени, о чем свидетельствуют данные на сайте Интерпола. Из 17 разыскиваемых Интерполом по запросу Грузии одна женщина – 60-летняя Лиля Усейн, обвиняемая в торговле людьми. При этом 11 разыскиваемых – граждане Грузии, а семь – иностранцы. Среди разыскиваемых основная часть разыскивается по обвинению в убийстве и разбойном нападении. Кроме того, разные страны за совершение преступлений по Красному циркуляру Интерпола разыскивают 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, интерпол