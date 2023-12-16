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https://sputnik-georgia.ru/20231216/skolko-chelovek-razyskivaet-interpol-po-zaprosu-gruzii-284993467.html
Сколько человек разыскивает Интерпол по запросу Грузии?
Сколько человек разыскивает Интерпол по запросу Грузии?
Известно, что Интерпол разыскивает 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T21:50+0400
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новости
происшествия
интерпол
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Семнадцать человек объявлены в международный розыск по требованию Грузии к этому времени, о чем свидетельствуют данные на сайте Интерпола. Из 17 разыскиваемых Интерполом по запросу Грузии одна женщина – 60-летняя Лиля Усейн, обвиняемая в торговле людьми. При этом 11 разыскиваемых – граждане Грузии, а семь – иностранцы. Среди разыскиваемых основная часть разыскивается по обвинению в убийстве и разбойном нападении. Кроме того, разные страны за совершение преступлений по Красному циркуляру Интерпола разыскивают 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, интерпол
грузия, новости, происшествия, интерпол

Сколько человек разыскивает Интерпол по запросу Грузии?

21:50 16.12.2023
© photo: courtesy of InterpolШтаб Интерпол в Сингапуре
Штаб Интерпол в Сингапуре - Sputnik Грузия, 1920, 16.12.2023
© photo: courtesy of Interpol
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Известно, что Интерпол разыскивает 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Семнадцать человек объявлены в международный розыск по требованию Грузии к этому времени, о чем свидетельствуют данные на сайте Интерпола.
Из 17 разыскиваемых Интерполом по запросу Грузии одна женщина – 60-летняя Лиля Усейн, обвиняемая в торговле людьми. При этом 11 разыскиваемых – граждане Грузии, а семь – иностранцы.
Среди разыскиваемых основная часть разыскивается по обвинению в убийстве и разбойном нападении.
Кроме того, разные страны за совершение преступлений по Красному циркуляру Интерпола разыскивают 26 уроженцев Грузии за совершение различных тяжких преступлений.
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