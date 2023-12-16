https://sputnik-georgia.ru/20231216/urozhenets-gruzii-zaderzhan-v-polshe-za-krazhu-dukhov-na-tysyachi-evro-284995230.html

Уроженец Грузии задержан в Польше за кражу духов на тысячи евро

Уроженец Грузии задержан в Польше за кражу духов на тысячи евро

Задержанного обвиняют в кражах в пяти городах Польши 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T19:50+0400

2023-12-16T19:50+0400

2023-12-16T19:50+0400

новости

грузия

происшествия

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Задержан 21-летний уроженец Грузии по обвинению в краже парфюмерии на сумму 8,6 тысячи евро в польском городе Гданьске, сообщают польские СМИ со ссылкой на прокуратуру. Мужчина обвиняется сразу в нескольких эпизодах кражи из магазинов в различных городах, его задержали после того, как охранник заметил факт кражи духов из магазина на сумму около 700 евро. Парень ввязался в драку с охранником и был задержан полицией. Его подозревают в магазинных кражах сразу в пяти городах. Теперь прокуратура требует помещения задержанного в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

польша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, польша