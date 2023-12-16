https://sputnik-georgia.ru/20231216/urozhenets-gruzii-zaderzhan-v-polshe-za-krazhu-dukhov-na-tysyachi-evro-284995230.html
Уроженец Грузии задержан в Польше за кражу духов на тысячи евро
Уроженец Грузии задержан в Польше за кражу духов на тысячи евро
Задержанного обвиняют в кражах в пяти городах Польши 16.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-16T19:50+0400
2023-12-16T19:50+0400
2023-12-16T19:50+0400
новости
грузия
происшествия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6c42e6e688ebcb2bc6b253013bde2f83.jpg
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Задержан 21-летний уроженец Грузии по обвинению в краже парфюмерии на сумму 8,6 тысячи евро в польском городе Гданьске, сообщают польские СМИ со ссылкой на прокуратуру. Мужчина обвиняется сразу в нескольких эпизодах кражи из магазинов в различных городах, его задержали после того, как охранник заметил факт кражи духов из магазина на сумму около 700 евро. Парень ввязался в драку с охранником и был задержан полицией. Его подозревают в магазинных кражах сразу в пяти городах. Теперь прокуратура требует помещения задержанного в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825000_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_b16b503de07e4786896a15ddbe132407.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, польша
новости, грузия, происшествия, польша
Уроженец Грузии задержан в Польше за кражу духов на тысячи евро
Задержанного обвиняют в кражах в пяти городах Польши
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Задержан 21-летний уроженец Грузии по обвинению в краже парфюмерии на сумму 8,6 тысячи евро в польском городе Гданьске, сообщают польские СМИ со ссылкой на прокуратуру.
Мужчина обвиняется сразу в нескольких эпизодах кражи из магазинов в различных городах, его задержали после того, как охранник заметил факт кражи духов из магазина на сумму около 700 евро.
Парень ввязался в драку с охранником и был задержан полицией. Его подозревают в магазинных кражах сразу в пяти городах.
Теперь прокуратура требует помещения задержанного в заключение на время следствия.