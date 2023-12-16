https://sputnik-georgia.ru/20231216/ursidy-2023-kakogo-chisla-pik-aktivnosti-poslednego-zvezdopada-goda-284995089.html

Урсиды 2023: какого числа пик активности последнего звездопада года?

Урсиды 2023: какого числа пик активности последнего звездопада года?

Последний звездопад 2023 года – метеорный поток Урсиды – прольется на нашу планету в третьей декаде декабря 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T18:30+0400

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Когда достигнет пика активности последний звездопад 2023 года, метеорный поток Урсиды, читайте Sputnik Грузия. Когда наступит пик активности Урсид? Ежегодно звездопад Урсиды можно наблюдать с 17 по 27 декабря – пик активности последнего метеорного потока 2023 года выпадает на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря. Звездопад Урсиды похож на метеорный поток Геминиды, однако по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Интенсивность звездопада Урсиды невелика – до 10 падающих звезд в час. Наблюдать звездопад Урсиды можно только в Северном полушарии в течение всей ночи, так как радиант последнего метеорного потока 2023 года находится недалеко от Северного Полюса, в созвездии Малая Медведица. Условия наблюдения звездопада Урсиды в 2023 году неблагоприятные – наблюдению метеоров помешает Луна, которая приближается к полнолунию. Прародительница звездопада Урсиды – комета 8P/Туттля (8P/Tuttle). Период обращения кометы составляет 13,6 лет – в последний раз хвостатую гостью наблюдали в 2008-м. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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