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В Тбилиси растет число бездомных животных – мэрия планирует решить проблему

В Тбилиси растет число бездомных животных – мэрия планирует решить проблему

Мэрия не намерена прибегнуть к методам насилия для сокращения популяции уличных собак 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T17:50+0400

2023-12-16T17:50+0400

2023-12-16T17:50+0400

грузия

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тбилиси

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Число бездомных животных в Тбилиси продолжает расти и для решения проблемы в ближайшее время будет представлен новый закон, заявил столичный мэр Каха Каладзе. Проблема бездомных животных в столице – одна из наиболее актуальных для жителей столицы. Между тем в Грузии очень слабая законодательная база в отношении защиты животных – наказание есть лишь за жестокое обращение. Мэрия не прибегнет к методам насилия для сокращения популяции уличных собак и кошек, отметил он. По предварительным данным, новая инициатива предполагает создание единой базы учета животных, введение штрафов за выброс животных, запрет на разведение определенных пород. Законопроект будет регулировать также такие вопросы, как неконтролируемое размножение животных, безопасность населения и животных, жестокое обращение с животными и проведение боев, предотвращение распространения бешенства и других заболеваний, правила ухода за животными, деятельность животноводческих и торговых объектов. Главным спорным вопросом проекта является вопрос эвтаназии животных, и мэрия Тбилиси как инициатор проекта в течение года проводила консультации с НПО по этому вопросу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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