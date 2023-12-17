https://sputnik-georgia.ru/20231217/gaza-stala-neprigodnoy-dlya-zhizni---oon-285007058.html

Газа стала непригодной для жизни – ООН

Газа стала непригодной для жизни – ООН

После возобновления боевых действий 1 декабря ООН потеряла доступ в северную часть анклава 17.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Жить в Газе больше нельзя, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини на пресс-конференции в Женеве."Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме. Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", – сказал он.Лаццарини подчеркнул, что инфраструктура уничтожена и на юге сектора в Рафахе.С конца октября проходит наземная фаза израильской операции в Газе в ответ на вторжение бойцов движения ХАМАС и многодневные бомбардировки. Анклав фактически разделен на две части, город Газа окружен.Стороны в конце ноября в общей сложности на семь дней объявляли режим прекращения огня для обмена пленным. В это время гуманитарные организации имели возможность направлять в Газу грузовики с топливом, водой и различной помощью. Первого декабря Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия и возобновил боевые действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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