https://sputnik-georgia.ru/20231217/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-polshe-za-krazhu-parfyumerii---smi-285007189.html
Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу парфюмерии – СМИ
Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу парфюмерии – СМИ
Во время кражи преступника поймал охранник, после чего между ними завязалась драка 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T13:16+0400
2023-12-17T13:16+0400
2023-12-17T14:13+0400
новости
грузия
происшествия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251637808_0:78:2640:1563_1920x0_80_0_0_3ee049f8b81c135464aa0007795565d5.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Польские полицейские задержали 21-летнего грузина за кражу духов в одном из парфюмерных магазинов в городе Гданьск, сообщило польское издание Zawsze Pomorze.По информации издания, задержанный украл парфюмерию на сумму 37,5 тысяч злотых (9 тысяч 479 долларов США) из различных магазинов по всей стране, в том числе в Гданьске, Кракове, Катовице и Варшаве. По словам очевидцев, полицейские во время дежурства заметили драку с участием нескольких человек. Выяснилось, что во время кражи преступника поймал охранник, после чего между ними завязалась драка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251637808_0:34:2641:2014_1920x0_80_0_0_79c0a7533d44d58fcba492ca7cdc9721.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, польша
новости, грузия, происшествия, польша
Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу парфюмерии – СМИ
13:16 17.12.2023 (обновлено: 14:13 17.12.2023)
Во время кражи преступника поймал охранник, после чего между ними завязалась драка
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik.
Польские полицейские задержали 21-летнего грузина за кражу духов в одном из парфюмерных магазинов в городе Гданьск, сообщило польское издание Zawsze Pomorze
.
По информации издания, задержанный украл парфюмерию на сумму 37,5 тысяч злотых (9 тысяч 479 долларов США) из различных магазинов по всей стране, в том числе в Гданьске, Кракове, Катовице и Варшаве.
Прокурор ходатайствует об избрании для задержанного тюремного заключения в качестве меры пресечения. Преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
По словам очевидцев, полицейские во время дежурства заметили драку с участием нескольких человек. Выяснилось, что во время кражи преступника поймал охранник, после чего между ними завязалась драка.