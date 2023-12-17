https://sputnik-georgia.ru/20231217/grazhdanin-gruzii-zaderzhan-v-polshe-za-krazhu-parfyumerii---smi-285007189.html

Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу парфюмерии – СМИ

Гражданин Грузии задержан в Польше за кражу парфюмерии – СМИ

Во время кражи преступника поймал охранник, после чего между ними завязалась драка 17.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Польские полицейские задержали 21-летнего грузина за кражу духов в одном из парфюмерных магазинов в городе Гданьск, сообщило польское издание Zawsze Pomorze.По информации издания, задержанный украл парфюмерию на сумму 37,5 тысяч злотых (9 тысяч 479 долларов США) из различных магазинов по всей стране, в том числе в Гданьске, Кракове, Катовице и Варшаве. По словам очевидцев, полицейские во время дежурства заметили драку с участием нескольких человек. Выяснилось, что во время кражи преступника поймал охранник, после чего между ними завязалась драка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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