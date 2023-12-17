https://sputnik-georgia.ru/20231217/gruzinskaya-tennisistka-vyigrala-turnir-w25-sharm-elsheikh-2023-285011913.html
Грузинская теннисистка выиграла турнир W25 Sharm Elsheikh 2023
Грузинская теннисистка выиграла турнир W25 Sharm Elsheikh 2023
Для грузинской теннисистки это 19 титул в карьере, а в одиночном разряде она отпраздновала чемпионство в седьмой раз 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T22:32+0400
2023-12-17T22:32+0400
2023-12-17T23:36+0400
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мариам болквадзе
теннис
грузинские теннисисты на международных турнирах
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе (656 ракетка WTP) стала победительницей турнира W25 в Шарм-эль-Шейхе, проходящего под эгидой ITF. В финале грузинская теннисистка в двух сетах обыграла российскую соперницу Елену Приданкину – 6:2, 6:1. А в полуфинале Болквадзе легко обыграла другую российскую теннисистку Александру Шубладзе. Болквадзе выиграла турнир, проходивший в Египте, не проиграв ни одного сета. Для грузинской теннисистки это 19 титул ITF в карьере, а в одиночном разряде она отпраздновала чемпионство в седьмой раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, мариам болквадзе, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, грузия, новости, мариам болквадзе, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Грузинская теннисистка выиграла турнир W25 Sharm Elsheikh 2023
22:32 17.12.2023 (обновлено: 23:36 17.12.2023)
Для грузинской теннисистки это 19 титул в карьере, а в одиночном разряде она отпраздновала чемпионство в седьмой раз
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинская теннисистка Мариам Болквадзе (656 ракетка WTP) стала победительницей турнира W25 в Шарм-эль-Шейхе, проходящего под эгидой ITF.
В финале грузинская теннисистка в двух сетах обыграла российскую соперницу Елену Приданкину – 6:2, 6:1. А в полуфинале Болквадзе легко обыграла другую российскую теннисистку Александру Шубладзе.
Болквадзе выиграла турнир, проходивший в Египте, не проиграв ни одного сета. Для грузинской теннисистки это 19 титул ITF в карьере, а в одиночном разряде она отпраздновала чемпионство в седьмой раз.