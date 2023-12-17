https://sputnik-georgia.ru/20231217/kak-ne-soyti-s-uma-pered-novym-godom-10-del-kotorye-pomogut-rasslabitsya-284978698.html

Как не сойти с ума перед Новым годом: 10 дел, которые помогут расслабиться

Как не сойти с ума перед Новым годом: 10 дел, которые помогут расслабиться

Колумнист Sputnik Лиза Шелия составила список дел, которые необходимо успеть сделать в этом году, чтобы насладиться праздниками и предновогодней суетой 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T12:00+0400

2023-12-17T12:00+0400

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аналитика

грузия

общество

новый год 2024

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Вы и вся эта новогодняя суета живете в разных измерениях? Но при этом вы тревожно смотрите на календарь и почему-то считаете дни до Нового года? Эта непонятного характера тревога смахивает на приступы паники, и вас периодически накрывает страх: забыл что-либо сделать, купить или кому-то позвонить?Спокойно! Это всего лишь синдром "эмоционального выгорания". Прежде всего выдохните, включите расслабляющую музыку и усядьтесь поудобней. Выход есть, и Sputnik Грузия о нем расскажет. Главное, под важным для вас пунктиком сделайте птичку (хотя бы в воздухе) и, наконец, действуйте!Итак, вот десять дел, которые надо успеть сделать перед Новым годом, чтобы не сойти с ума, остаться собой или стать чуточку лучше.1. Составьте "список счастья"Прямо сейчас возьмите белый лист бумаги и разделите его на две части. В первой – напишите, что вы сделали в этом году важного, доброго, полезного, в том числе для собственного удовольствия. А во втором – что вы не против сделать из той же серии в 2024 году. Смелее! Что там у вас в уходящем году – перевели бабушку через дорогу, сделали пол с подогревом и наконец-то побывали в Сванети? А в будущем хотите массажиста в офисе, бар с коллекцией алкогольных бутылочек для эмоциональной разгрузки и автомобиль, чтобы поднять пятую точку и путешествовать хотя бы по своей стране? Прекрасно! Хорошенько подумайте и представьте, что принесет вам счастье, запишите это на бумагу, перечитайте и стремитесь к этому.2. Позвоните родителямПосле "списка счастья" наберите номер матери или отца и скажите, что любите их и что очень соскучились. А лучше поезжайте к ним. Прямо в эти выходные, крепко обнимите их и обязательно подарите что-нибудь, хотя бы мелочь: шоколадные маффины, новый коврик для прихожей, ароматный гель для душа или конфеты. Этот пункт откладывать запрещено!3. Очистите реальностьОчистите вашу реальность. Начните с квартиры и ее генеральной уборки, продолжите компьютером и ежедневником с мертвыми дедлайнами. Прошерстите френдов в социальных сетях и записную телефонную книгу. Мысленно ликвидируйте из головы тягостные грузы ненужных обещаний, проблем, недомолвок и невыполнимых идей. Простите всем и сразу все обиды. Просто аннулируйте ненужное – все то, что мешает легко дышать и двигаться вперед.4. Нарядите елкуОткройте бутылку шампанского и нарядите новогоднюю елку. Развесьте по комнате мерцающие огни лампочек, включите приятную музыку, зажгите ароматные свечи, посмотрите кинокомедию. Купите себе свитер с оленями, побольше сладостей и книг, которые унесут вас в прекрасные края и миры. Создайте свой прекрасный мир и окунайтесь в него почаще.5. Смените имиджВам не надоело смотреть на себя в зеркало и не восхищаться? Сейчас самое время сменить имидж, обновить гардероб, сделать привлекательный маникюр, сходить к косметологу, в спа-салон. А может, сразу в баню хорошенько попариться? Вы же этого так давно хотели! А потом обязательно купите себе новое платье, того цвета, который сейчас у вас в голове. А туфли и помаду – на тон темнее.6. Составьте программу развлеченийЧтобы не остаться на праздниках дома, составьте программу развлечений. Вспомните про родственников, не забудьте друзей, посетите места и заведения, о которых давно мечтали. Пойдите в клуб, на концерты под открытым небом, на оперу или балет, прогуляйтесь по ярмаркам и фестивалям. В конце концов устройте вечеринку с друзьями. Превратите свою жизнь в праздник хотя бы на неделю!7. Сделайте что-то сумасшедшее2023 год на исходе, а вы еще не совершили сумасшедший поступок и не похулиганили? Когда, если не сейчас?! Не бойтесь, не сомневайтесь, ведь эта мысль давно сидит в вашей голове и не дает покоя. А претворив ее в жизнь, вам станет намного легче. Жизнь простит вам эту шалость, а безумие сделает вашу жизнь в разы интересней. А как насчет идеи "одно безумие в год"? Так ведь и до абсолютного счастья и свободы недалеко!8. Купите себе подарокКупите себе любимому/любимой подарок. Выделите для себя время и деньги. Красивое белье, мягкая подушка, волшебное зеркальце, новая сумка, такой нужный, но дорогой гаджет. Не экономьте на себе, а то на вас начнут экономить другие. Доставьте себе удовольствие – никто не знает вас лучше вас самих!9. Скажите себе браво!Не стесняйтесь: посмотрите на себя в зеркало и скажите вслух, почему вы в этом году молодец. Будьте с собой искренни. Не принижайте свои достижения, они вернутся к вам вдвойне, если вы признаете их. Признайтесь себе в любви и скажите браво. Поверьте, в будущем году этот человечек в зеркале удивит вас.10. Загадайте желаниеИ в финале загадайте желание. Даже не загадайте, а нарисуйте его в вашем воображении – со всеми мельчайшими деталями, аксессуарами, запахом, цветом и тактильными ощущениями. Нарисовали? А теперь мысленно отправьте свое заветное желание на красивом бумажном самолетике в Космос и готовьтесь к его осуществлению. Вы знаете, что со своей стороны вы сделаете для его осуществления все и даже больше. А Космос только подарит вам силы и нужный момент.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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аналитика, грузия, общество, новый год 2024