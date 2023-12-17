https://sputnik-georgia.ru/20231217/kakie-strany-imeyut-status-kandidata-na-vstuplenie-v-evrosoyuz--dannye-na-2023-g--284997328.html
Какие страны имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз – данные на 2023 г.
Какие страны имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз – данные на 2023 г.
Европейский совет 14 декабря 2023 года предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС. 17.12.2023, Sputnik Грузия
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Европейский совет 14 декабря 2023 года предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.Самый старый из кандидатов на вступление в Евросоюз – Турция. Она подала заявку еще в 1987 году, получила официальный статус кандидата в 1999-м.Статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузия - евросоюз, евросоюз, инфографика, инфографика
грузия, политика, новости, грузия - евросоюз, евросоюз, инфографика, инфографика
Европейский совет 14 декабря 2023 года предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Решение поддержали все 27 стран-членов ЕС.
Самый старый из кандидатов на вступление в Евросоюз – Турция. Она подала заявку еще в 1987 году, получила официальный статус кандидата в 1999-м.
Статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.