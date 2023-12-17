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Красивые места Грузии: ночной Кутаиси - фото

Красивые места Грузии: ночной Кутаиси - фото

Кутаиси в ночное время приобретает особенную красоту. Как выглядит центр города - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия. 17.12.2023, Sputnik Грузия

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Кутаиси - один из древнейших городов Грузии, который является административным центром региона Имерети и третьим по численности в стране, после Тбилиси и Батуми.

кутаиси

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, кутаиси, главные достопримечательности грузии, туризм в грузии, фото