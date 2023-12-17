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Красивые места Грузии: ночной Кутаиси - фото
Красивые места Грузии: ночной Кутаиси - фото
Кутаиси в ночное время приобретает особенную красоту. Как выглядит центр города - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия. 17.12.2023, Sputnik Грузия
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Кутаиси - один из древнейших городов Грузии, который является административным центром региона Имерети и третьим по численности в стране, после Тбилиси и Батуми.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, кутаиси, главные достопримечательности грузии, туризм в грузии, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, кутаиси, главные достопримечательности грузии, туризм в грузии, фото

Красивые места Грузии: ночной Кутаиси - фото

09:28 17.12.2023 (обновлено: 02:28 18.12.2023)
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Кутаиси в ночное время приобретает особенную красоту. Как выглядит центр города - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Кутаиси - один из древнейших городов Грузии, который является административным центром региона Имерети и третьим по численности в стране, после Тбилиси и Батуми.
© photo: Sputnik / Stringer

Кутаиси не только один из крупнейших городов Грузии.

Кутаиси не только один из крупнейших городов Грузии. - Sputnik Грузия
1/16
© photo: Sputnik / Stringer

Кутаиси не только один из крупнейших городов Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

По численности населения - Кутаиси третий в Грузии, после Тбилиси и Батуми.

По численности населения - Кутаиси третий в Грузии, после Тбилиси и Батуми. - Sputnik Грузия
2/16
© photo: Sputnik / Stringer

По численности населения - Кутаиси третий в Грузии, после Тбилиси и Батуми.

© photo: Sputnik / Stringer

Но по площади и размаху - Кутаиси второй в Грузии после Тбилиси.

Но по площади и размаху - Кутаиси второй в Грузии после Тбилиси. - Sputnik Грузия
3/16
© photo: Sputnik / Stringer

Но по площади и размаху - Кутаиси второй в Грузии после Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Город тоже готовится к наступлению Нового года.

Город тоже готовится к наступлению Нового года. - Sputnik Грузия
4/16
© photo: Sputnik / Stringer

Город тоже готовится к наступлению Нового года.

© photo: Sputnik / Stringer

В центре Кутаиси не так давно было установлено новое освещение.

В центре Кутаиси не так давно было установлено новое освещение. - Sputnik Грузия
5/16
© photo: Sputnik / Stringer

В центре Кутаиси не так давно было установлено новое освещение.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь лучи света выгодно подчеркивают все детали на исторических сооружениях и памятниках архитектурного искусства.

Теперь лучи света выгодно подчеркивают все детали на исторических сооружениях и памятниках архитектурного искусства. - Sputnik Грузия
6/16
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь лучи света выгодно подчеркивают все детали на исторических сооружениях и памятниках архитектурного искусства.

© photo: Sputnik / Stringer

В Кутаиси теперь год от года становится уютнее.

В Кутаиси теперь год от года становится уютнее. - Sputnik Грузия
7/16
© photo: Sputnik / Stringer

В Кутаиси теперь год от года становится уютнее.

© photo: Sputnik / Stringer

Кажется, что в город вдохнули новую жизнть.

Кажется, что в город вдохнули новую жизнть. - Sputnik Грузия
8/16
© photo: Sputnik / Stringer

Кажется, что в город вдохнули новую жизнть.

© photo: Sputnik / Stringer

Гуляя по центру Кутаиси вечером, любуешься городскими пейзажами.

Гуляя по центру Кутаиси вечером, любуешься городскими пейзажами. - Sputnik Грузия
9/16
© photo: Sputnik / Stringer

Гуляя по центру Кутаиси вечером, любуешься городскими пейзажами.

© photo: Sputnik / Stringer

Город сверкает и горит огнями в вечернее время.

Город сверкает и горит огнями в вечернее время. - Sputnik Грузия
10/16
© photo: Sputnik / Stringer

Город сверкает и горит огнями в вечернее время.

© photo: Sputnik / Stringer

Кутаиси теперь и популярный туристический маршрут.

Кутаиси теперь и популярный туристический маршрут. - Sputnik Грузия
11/16
© photo: Sputnik / Stringer

Кутаиси теперь и популярный туристический маршрут.

© photo: Sputnik / Stringer

Отсюда можно отправиться в разные районы Имерети и в соседние регионы.

Отсюда можно отправиться в разные районы Имерети и в соседние регионы. - Sputnik Грузия
12/16
© photo: Sputnik / Stringer

Отсюда можно отправиться в разные районы Имерети и в соседние регионы.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые заведения в Кутаиси теперь мало чем отличаются от тбилисских.

Некоторые заведения в Кутаиси теперь мало чем отличаются от тбилисских. - Sputnik Грузия
13/16
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые заведения в Кутаиси теперь мало чем отличаются от тбилисских.

© photo: Sputnik / Stringer

Но зато автобусы в Кутаиси точно другие.

Но зато автобусы в Кутаиси точно другие. - Sputnik Грузия
14/16
© photo: Sputnik / Stringer

Но зато автобусы в Кутаиси точно другие.

© photo: Sputnik / Stringer

Если вы еще не успели побывать в Кутаиси, ночью вам там очень понравится.

Если вы еще не успели побывать в Кутаиси, ночью вам там очень понравится. - Sputnik Грузия
15/16
© photo: Sputnik / Stringer

Если вы еще не успели побывать в Кутаиси, ночью вам там очень понравится.

© photo: Sputnik / Stringer

С каждым годом город развивается и становится еще красивее.

С каждым годом город развивается и становится еще красивее. - Sputnik Грузия
16/16
© photo: Sputnik / Stringer

С каждым годом город развивается и становится еще красивее.

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