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Красивые места Грузии: ночной Кутаиси - фото
Красивые места Грузии: ночной Кутаиси - фото
Кутаиси в ночное время приобретает особенную красоту. Как выглядит центр города - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия. 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T09:28+0400
2023-12-17T09:28+0400
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Кутаиси - один из древнейших городов Грузии, который является административным центром региона Имерети и третьим по численности в стране, после Тбилиси и Батуми.
кутаиси
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, кутаиси, главные достопримечательности грузии, туризм в грузии, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, кутаиси, главные достопримечательности грузии, туризм в грузии, фото
Красивые места Грузии: ночной Кутаиси - фото
09:28 17.12.2023 (обновлено: 02:28 18.12.2023)
Кутаиси в ночное время приобретает особенную красоту. Как выглядит центр города - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Кутаиси - один из древнейших городов Грузии, который является административным центром региона Имерети и третьим по численности в стране, после Тбилиси и Батуми.
© photo: Sputnik / Stringer
Кутаиси не только один из крупнейших городов Грузии.
Кутаиси не только один из крупнейших городов Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
По численности населения - Кутаиси третий в Грузии, после Тбилиси и Батуми.
По численности населения - Кутаиси третий в Грузии, после Тбилиси и Батуми.
© photo: Sputnik / Stringer
Но по площади и размаху - Кутаиси второй в Грузии после Тбилиси.
Но по площади и размаху - Кутаиси второй в Грузии после Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Город тоже готовится к наступлению Нового года.
Город тоже готовится к наступлению Нового года.
© photo: Sputnik / Stringer
В центре Кутаиси не так давно было установлено новое освещение.
В центре Кутаиси не так давно было установлено новое освещение.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь лучи света выгодно подчеркивают все детали на исторических сооружениях и памятниках архитектурного искусства.
Теперь лучи света выгодно подчеркивают все детали на исторических сооружениях и памятниках архитектурного искусства.
© photo: Sputnik / Stringer
В Кутаиси теперь год от года становится уютнее.
В Кутаиси теперь год от года становится уютнее.
© photo: Sputnik / Stringer
Кажется, что в город вдохнули новую жизнть.
Кажется, что в город вдохнули новую жизнть.
© photo: Sputnik / Stringer
Гуляя по центру Кутаиси вечером, любуешься городскими пейзажами.
Гуляя по центру Кутаиси вечером, любуешься городскими пейзажами.
© photo: Sputnik / Stringer
Город сверкает и горит огнями в вечернее время.
Город сверкает и горит огнями в вечернее время.
© photo: Sputnik / Stringer
Кутаиси теперь и популярный туристический маршрут.
Кутаиси теперь и популярный туристический маршрут.
© photo: Sputnik / Stringer
Отсюда можно отправиться в разные районы Имерети и в соседние регионы.
Отсюда можно отправиться в разные районы Имерети и в соседние регионы.
© photo: Sputnik / Stringer
Некоторые заведения в Кутаиси теперь мало чем отличаются от тбилисских.
Некоторые заведения в Кутаиси теперь мало чем отличаются от тбилисских.
© photo: Sputnik / Stringer
Но зато автобусы в Кутаиси точно другие.
Но зато автобусы в Кутаиси точно другие.
© photo: Sputnik / Stringer
Если вы еще не успели побывать в Кутаиси, ночью вам там очень понравится.
Если вы еще не успели побывать в Кутаиси, ночью вам там очень понравится.
© photo: Sputnik / Stringer
С каждым годом город развивается и становится еще красивее.
С каждым годом город развивается и становится еще красивее.