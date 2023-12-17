https://sputnik-georgia.ru/20231217/na-doroge-k-granitse-s-armeniey-ogranicheno-dvizhenie-dlya-bolshegruzov-285010922.html

На дороге к границе с Арменией ограничено движение для большегрузов

На дороге к границе с Арменией ограничено движение для большегрузов

Движение ограничено из-за метеорологических условий – метель и плохая видимость 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T21:03+0400

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новости

грузия

общество

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест запрещено к ТПП "Ниноцминда" на границе с Арменией, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. В частности, ограничения введены на участке 94-147 км трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутригосударственного значения. Движение ограничено из-за метеорологических условий – метель и плохая видимость. Для других видов транспортных средств движение свободное. На остальных участках трассы движение не ограничено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости, грузия, общество, департамент автомобильных дорог