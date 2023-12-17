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На дороге к границе с Арменией ограничено движение для большегрузов
На дороге к границе с Арменией ограничено движение для большегрузов
Движение ограничено из-за метеорологических условий – метель и плохая видимость 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T21:03+0400
2023-12-17T21:03+0400
2023-12-17T21:03+0400
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грузия
общество
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест запрещено к ТПП "Ниноцминда" на границе с Арменией, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. В частности, ограничения введены на участке 94-147 км трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутригосударственного значения. Движение ограничено из-за метеорологических условий – метель и плохая видимость. Для других видов транспортных средств движение свободное. На остальных участках трассы движение не ограничено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, департамент автомобильных дорог
новости, грузия, общество, департамент автомобильных дорог
На дороге к границе с Арменией ограничено движение для большегрузов
Движение ограничено из-за метеорологических условий – метель и плохая видимость
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест запрещено к ТПП "Ниноцминда" на границе с Арменией, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, ограничения введены на участке 94-147 км трассы Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда внутригосударственного значения.
Движение ограничено из-за метеорологических условий – метель и плохая видимость. Для других видов транспортных средств движение свободное.
На остальных участках трассы движение не ограничено.