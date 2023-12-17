https://sputnik-georgia.ru/20231217/nesovershennoletnie-prestupniki-i-zhertvy-v-gruzii--poslednie-dannye-284996425.html

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные

В основном несовершеннолетние в Грузии становятся жертвами семейного насилия 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T09:40+0400

2023-12-17T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Число несовершеннолетних в Грузии, привлеченных к уголовной ответственности в период с 1 января по 31 октября 2023 года, составило 502 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 502 человек в возрасте от 14 до 18 лет уже отбывали условное наказание 39. Согласно данным "Сакстата", самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 1 283 человека младше 18 лет, из которых 534 – стали жертвами семейного насилия, 162 – жертвами сексуальных преступлений, а 39 – жертвами изнасилования. Еще 141 ребенка признали пострадавшими от угроз, 162 – от побоев, 140 – жертвами транспортных преступлений. Кроме того, шестеро детей были признаны жертвами принуждения к браку, пятеро – жертвами торговли людьми, восемь стали жертвами убийства, двое – жертвами попытки убийства, а 24 – получившими ранения. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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