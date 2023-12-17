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США уничтожили экономику ЕС, а теперь склоняют Европу к ядерной войне
США уничтожили экономику ЕС, а теперь склоняют Европу к ядерной войне
Все аэродромы на территории Украины разгромлены, но если страны Восточной Европы предоставят свою инфраструктуру для украинских истребителей F-16, то ответ... 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T14:12+0400
2023-12-17T14:12+0400
2023-12-17T14:12+0400
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Чем обернется для мира большой конфликт в Европе? Смогут ли США переломить тупиковую для Украины ситуацию на фронте новыми поставками оружия ВСУ? И почему США всерьез рассматривают нанесение тактического ядерного удара? Об этом и не только в новом выпуске программы "Время-Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.
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мультимедиа, видео, в мире, сша, европа, украина, аналитика, видео
мультимедиа, видео, в мире, сша, европа, украина, аналитика, видео
США уничтожили экономику ЕС, а теперь склоняют Европу к ядерной войне
Все аэродромы на территории Украины разгромлены, но если страны Восточной Европы предоставят свою инфраструктуру для украинских истребителей F-16, то ответ России будет прямым
Чем обернется для мира большой конфликт в Европе? Смогут ли США переломить тупиковую для Украины ситуацию на фронте новыми поставками оружия ВСУ? И почему США всерьез рассматривают нанесение тактического ядерного удара?
Об этом и не только в новом выпуске программы "Время-Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.