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США уничтожили экономику ЕС, а теперь склоняют Европу к ядерной войне

США уничтожили экономику ЕС, а теперь склоняют Европу к ядерной войне

Все аэродромы на территории Украины разгромлены, но если страны Восточной Европы предоставят свою инфраструктуру для украинских истребителей F-16, то ответ... 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T14:12+0400

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Чем обернется для мира большой конфликт в Европе? Смогут ли США переломить тупиковую для Украины ситуацию на фронте новыми поставками оружия ВСУ? И почему США всерьез рассматривают нанесение тактического ядерного удара? Об этом и не только в новом выпуске программы "Время-Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.

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мультимедиа, видео, в мире, сша, европа, украина, аналитика, видео