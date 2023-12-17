https://sputnik-georgia.ru/20231217/v-gruzii-vvodyat-nakazanie-za-nezakonnye-operatsii-s-tsifrovymi-tsennymi-bumagami-285007458.html

В Грузии вводят наказание за незаконные операции с цифровыми ценными бумагами

В Грузии вводят наказание за незаконные операции с цифровыми ценными бумагами

Мошенничество с ценными бумагами будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T14:28+0400

2023-12-17T14:28+0400

2023-12-17T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек— Sputnik. Незаконное распоряжение дематериализованными ценными бумагами в Грузии станет уголовным преступлением с 1 марта 2024 года. Согласно принятым парламентом поправкам в Уголовный кодекс Грузии, распоряжение цифровыми ценными бумагами без согласования с производителем, числящимся в отчете "О владении дематериализованными ценными бумагами" без признаков отмывания денег либо мошенничества, будет караться штрафом либо лишением свободы на срок от 4 до 7 лет. Под крупным размером подразумевается доход более 10 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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