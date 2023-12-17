https://sputnik-georgia.ru/20231217/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-bolshegruzov-285009954.html

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Непогода вновь создала проблемы автомобилистам, направляющимся к грузино-российской границе 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T19:08+0400

2023-12-17T19:08+0400

2023-12-17T19:20+0400

грузия

новости

погода

департамент автомобильных дорог

национальное агентство окружающей среды

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23407/61/234076153_0:39:1233:733_1920x0_80_0_0_0ab37ba3c21063545d26d53a8e9efa09.jpg

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Ограничение введено из-за снегопада и метели. Для остального вида автотранспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение автотранспорта на участке Коби-Гудаури осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели."Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более 2,4 тысячи грузовиков >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге