https://sputnik-georgia.ru/20231218/285031629.html

Капитуляция перед Трампом началась с НАТО

Капитуляция перед Трампом началась с НАТО

Перед уходом на рождественские каникулы конгресс США запретил президенту выходить из НАТО или приостанавливать членство в альянсе, кроме как с согласия двух... 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T09:41+0400

2023-12-18T09:41+0400

2023-12-18T09:41+0400

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Об этом не сразу написали даже профильные издания, поскольку новация стала частью бюджета Пентагона на будущий год: ее закопали в громадье цифр и других новаций, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Бавырин.Для США такое — норма. Громоздкий военный бюджет может обрасти чем угодно, вплоть до извинений перед индейцами за истребление: так выглядят компромиссы ведущих партий друг с другом. Но на сей раз в документ завернули поганку персонально для Дональда Трампа. Из всех политиков первого уровня он наиболее критичен к НАТО и имеет преимущественные шансы стать президентом уже через год.Не Джо же, извините, Байдена конгрессмены решили приструнить. Он плох, да не настолько: иногда путает жену с сестрой, но глобалист до мозга костей и из НАТО не выйдет ни за что на свете.Другое дело, что мысль, будто Трамп мог бы вывести США из НАТО, слишком смелая, — гораздо смелее, чем сам Трамп, который при всей своей внешней агрессивности обычно идет по пути наименьшего сопротивления. Выход из НАТО таким путем не является: наоборот, он стал бы революцией и для Америки, где считают создание альянса большой геополитической удачей, и для Республиканской партии, где изоляционисты по числу значительно уступают лоббистам "оборонки".Поэтому при президенте Трампе с НАТО будет другая политика. Он попытается драть с евросоюзничков три шкуры, делая вид, будто этот альянс нужнее Европе, чем США.Так оно и было в период холодной войны и мировоззренческого антагонизма с СССР, значительная часть войск которого находилось в Европе. В наши дни НАТО — инструмент внешнеполитического влияния США, которое им нужно для сохранения доходной части бюджета.Миллионы европейцев только сейчас начинают понимать, что выбор в пользу "изоляции России" и противостояния с ней был также выбором в пользу бюджетных дефицитов, таяния социальных программ и возвращения призывных армий. Но проблемы индейцев шерифа не волнуют, потому Трамп предпочтет доить Европу, нежели ссориться с большинством своих влиятельных сторонников в конгрессе, Госдепе и Пентагоне, не говоря уже о "фабрике смерти" — военно-промышленном комплексе США.Таким образом, для законодательного запрета выходить из НАТО логичных оснований не было. Это сугубо эмоциональное: страх. Страх "вашингтонского болота" от возвращения Трампа к власти. Он прослеживается во многом — от разговоров о "грядущих репрессиях" до ограничений, которыми пытаются обвесить Белый дом.С апреля 1949 года, когда в городе Вашингтоне подписали договор о создании НАТО, слив воедино уже созданный западноевропейский военный альянс с только нарождавшимся англосаксонским (Британия, Канада, США), у конгресса не возникало мысли лишить президента права определять характер отношений с Брюсселем. А теперь вдруг пригорело.Эти лихорадочные действия — форма предварительной капитуляции. Второе пришествие "оранжевого чудовища", как Трампа называют в либеральных СМИ, представляется чем-то неотменяемым, если не случится прилета "черного лебедя" — события, которое заранее нельзя предугадать. А вот предугадать победу Трампа на выборах, как и то, что он попытается отомстить "вашингтонскому болоту", — проще простого.Трамп тоже далеко не юноша, но вне миграции "черных лебедей" проиграть как будто не должен, благо республиканцы на местах сейчас активно затыкают те дыры в законодательстве, которые три года назад помогли обеспечить победу Байдену.То, что демократы, по сути, смирились с поражением, не имеют запасного варианта, кроме "старины Джо", и даже не работают над ним, предпочитая готовиться к приходу Трампа, напоминает о старой мудрости: иногда ты не можешь решить проблему, но можешь изменить отношение к ней. Тем более что некоторые варианты смены отношения превращают предварительную капитуляцию в стратегическое отступление.И лично Байден, и бонзы его партии наломали дров. Кризисы, в которые они ввергли США и часть мира, невозможно разрешить быстро. Трамп заявляет, что прекратит российско-украинский конфликт за сутки, но это всего лишь его фирменное хвастовство. С российской стороны следует исходить из того, что в Вашингтоне ничего толком не изменится и наш путь к победе над врагом не сильно связан с победой Трампа над его врагом.Зато очевидно другое: если Трамп переедет в Белый дом, то не будет знать, за что хвататься. Пока еще правящие демократы сами уже не знают, за что хвататься: слишком многое стало плохо, слишком многое валится из рук. В таких условиях бывает полезно отступить, свалив все нерешаемые проблемы на республиканцев и зная, что те с ними справиться тоже не смогут. Особенно если как следует мешать им и лично Трампу, как мешают сейчас — с новой практикой выхода из НАТО (а то вдруг он рассвирепеет и решится на невозможное).Такую внутриусобицу удобно использовать для подготовки возвращения во власть через четыре года, когда уже не Байден, а Трамп и республиканцы станут теми, кто наломал дров и кругом виноват.И повторится все, как встарь.Выборы проходят. Америка остается.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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