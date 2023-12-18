https://sputnik-georgia.ru/20231218/285049612.html

Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу

Мировая торговля — под ударом: йеменские хуситы мстят Западу за Газу

Единственный морской путь, свободный от американцев, их прокси и провокаторов, — это на сегодня Северный морской путь 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T20:18+0400

2023-12-18T20:18+0400

2023-12-18T20:18+0400

в мире

политика

аналитика

сша

йемен

вашингтон

колумнисты

израиль

палестина

обострение ситуации на ближнем востоке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/12/285049651_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fc23bc13d4f44e886083daf555b708f.jpg

Игры в "управляемый хаос" удаются США все хуже и хуже, пишет колумнист РИА Новости.Вот и палестино-израильский конфликт не удалось удержать под контролем, он стремительно пошел вширь, ударив по самому чувствительному месту всей мировой торговли — Красному морю.Этот узкий морской коридор с двумя бутылочными горлышками на севере и юге — Суэцким каналом и Баб-эль-Мандебским проливом — сейчас активно обстреливают йеменские хуситы. Под ударом все суда (независимо от их флага), по поводу которых у хуситов есть подозрения, что они идут в Израиль или как-то с ним связаны. С йеменского побережья они запускают ракеты, засылают беспилотники. Каждый удачный удар празднуют на митингах в Сане — столице Йемена.В конце концов, Красное море — это 10-12% всех морских перевозок, почти треть всех контейнерных перевозок, там проходит товаров на триллион долларов в год.Поэтому торговые суда просто втихомолку меняли маршруты — вместо Суэцкого канала шли, словно пятьсот лет назад, вокруг всей Африки, через мыс Доброй Надежды. Естественно, это удлиняло маршрут и удорожало перевозки. Так же тихо возгоняли свои цены страховщики — всего за пару недель цена страховки для израильских судов в Lloyd's выросла на 250%.Однако в конце прошлой недели хуситы сумели ракетным ударом поджечь контейнеровоз немецкого перевозчика Hapag-LLoyd. За день до этого от ракетного удара загорелся норвежский балкер. А еще раньше под удар попал военный корабль США — эсминец USS Carney. И вот сразу несколько крупнейших европейских перевозчиков объявили, что в Красное море их суда заходить не станут.Причем противостоят самому мощному флоту в мире здесь практически партизаны. Мировая общественность до сих пор считает хуситов какими-то "повстанцами" (некоторое время назад их вообще с подачи США третировали как "террористов"), и это несмотря на то, что сами они считают себя законной властью в Йемене и пользуются поддержкой миллионов йеменцев.На данный момент военные корабли США и Британии доблестно рапортуют, что сбили несколько беспилотников. Однако дроны и ракеты продолжают лететь, а один из главных коридоров мировой торговли оказался под угрозой совершенно конкретной блокады.С военной точки зрения ситуация выглядит патовой. США распорядились подогнать в Аденский залив, к южному побережью Йемена, авианосец "Дуайт Эйзенхауэр". В Средиземном море продолжает тусоваться авианосец "Джеральд Форд", к нему на помощь спешат американские миноносцы. Засобирался на Ближний Восток министр обороны Ллойд Остин.Вашингтон пытается сколотить боевую группировку для борьбы с новой угрозой, однако старые союзники не торопятся в нее вступать. Та же Саудовская Аравия, еще недавно воевавшая с хуситами, требует от Вашингтона придержать коней. Обстрелы Йемена только больше разгневают общественность, но никакого результата не дадут. Чтобы прекратить атаки на суда, требуется наземная операция. Однако она потянет за собой полномасштабную войну в регионе: йеменские хуситы пользуются поддержкой Ирана. Министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани назвал военный план США "иррациональным" и предупредил, что Вашингтон ждут "экстраординарные проблемы", если он попытается его осуществить: "Никто не может осуществлять маневры в регионе, где доминируем мы".В этой ситуации даже авианосцы выглядят не впечатляющей угрозой, а интересной мишенью. Удар стаей одноразовых дронов мог бы стать увлекательным и дешевым экспериментом в плане выяснения точек уязвимости авианосного подразделения. И даже минимальный успех на этом фронте стал бы убийственным ударом по репутации ВМФ США.Поэтому американцы обречены барахтаться в теплых водах Красного моря, демонстрируя всему миру свою полную беспомощность. Все мантры про защиту союзников накрылись медным тазом.В политическом плане кризис в Красном море показывает, что Путин опять был прав. Не существует иного решения палестино-израильского конфликта, кроме прекращения огня и создания палестинского государства. Любые другие решения приведут лишь к эскалации конфликта. Что мы, собственно, и наблюдаем.Зато значительно вырастут в цене перевозки, а очень скоро это отзовется и на ценах в супермаркетах. Под ударом окажутся Европа и Азия — американская торговля от Красного моря практически не зависит.Главный же итог происходящего в том, что любые торговые пути, которые пытаются контролировать американцы, сегодня стали повышенным источником опасности. После Красного моря на очереди Тайваньский пролив. В январе на Тайване состоятся выборы, и если к власти придет проамериканский кандидат, то он может устроить конфликт с Пекином аккурат в акватории, где движение торговых кораблей напоминает трафик на Тверской в пятницу вечером.С Панамским каналом, кстати, тоже все не очень. Из-за засухи транзит по нему сократился на четверть, и, судя по всему, такая ситуация продлится до 2025 года.Вывод прост. Единственный морской путь, свободный от американцев, их прокси и провокаторов, — это на сегодня Северный морской путь. Тут и благоустроенные порты, и вся инфраструктура, и, самое главное, надежная охрана от всех возможных неприятностей военного характера. Добро пожаловать в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

йемен

вашингтон

израиль

палестина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

в мире, политика, аналитика, сша, йемен, вашингтон, колумнисты, израиль, палестина, обострение ситуации на ближнем востоке