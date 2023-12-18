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Что дает Грузии статус страны-кандидата в ЕС – мнение политолога

Что дает Грузии статус страны-кандидата в ЕС – мнение политолога

Статус страны-кандидата в члены ЕС для Грузии – это новый инструмент давления на нее со стороны Европейского Союза и США, считает главный редактор агентства... 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T18:03+0400

2023-12-18T18:03+0400

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С помощью статуса кандидата Грузию заставят принимать антироссийские шаги и санкции – теперь уже на законных основаниях, раз Грузия получила статус, ЕС и США будут выдумывать новые условия, заявил Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сформировалось ошибочное мнение, что, освободившись, так сказать, кинув кость оппозиции и прозападным кураторам Грузии, получив статус кандидата в члены, что Грузия теперь сможет спокойно заниматься государственным строительством, что власть сможет налаживать отношения с Россией, что никто не упрекнет ее в пророссийскости, русофильстве. Это ошибка. И это стало видно сразу после 14 декабря", – отметил Хидирбегишвили.По его словам, радикальная оппозиция, агенты иностранного влияния, НПО, гражданский сектор и СМИ утверждают, что получение статуса – их заслуга и президента Саломе Зурабишвили. При этом они заявили, что сделают все, чтобы Грузия не смогла приблизиться к следующему этапу членства и всячески будут мешать этому."Будет продолжаться вся эта канитель: критика, упреки и так далее", – сказал политолог.Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг, 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, арно хидирбегишвили, соглашение об ассоциации грузия-ес, экспертное мнение, видео