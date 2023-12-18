https://sputnik-georgia.ru/20231218/chto-daet-gruzii-status-strany-kandidata-es----mnenie-politologa--285047187.html
Что дает Грузии статус страны-кандидата в ЕС – мнение политолога
Что дает Грузии статус страны-кандидата в ЕС – мнение политолога
Статус страны-кандидата в члены ЕС для Грузии – это новый инструмент давления на нее со стороны Европейского Союза и США, считает главный редактор агентства... 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T18:03+0400
2023-12-18T18:03+0400
2023-12-18T18:32+0400
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С помощью статуса кандидата Грузию заставят принимать антироссийские шаги и санкции – теперь уже на законных основаниях, раз Грузия получила статус, ЕС и США будут выдумывать новые условия, заявил Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Сформировалось ошибочное мнение, что, освободившись, так сказать, кинув кость оппозиции и прозападным кураторам Грузии, получив статус кандидата в члены, что Грузия теперь сможет спокойно заниматься государственным строительством, что власть сможет налаживать отношения с Россией, что никто не упрекнет ее в пророссийскости, русофильстве. Это ошибка. И это стало видно сразу после 14 декабря", – отметил Хидирбегишвили.По его словам, радикальная оппозиция, агенты иностранного влияния, НПО, гражданский сектор и СМИ утверждают, что получение статуса – их заслуга и президента Саломе Зурабишвили. При этом они заявили, что сделают все, чтобы Грузия не смогла приблизиться к следующему этапу членства и всячески будут мешать этому."Будет продолжаться вся эта канитель: критика, упреки и так далее", – сказал политолог.Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг, 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, арно хидирбегишвили, соглашение об ассоциации грузия-ес, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, политика, арно хидирбегишвили, соглашение об ассоциации грузия-ес, экспертное мнение, видео
Что дает Грузии статус страны-кандидата в ЕС – мнение политолога
18:03 18.12.2023 (обновлено: 18:32 18.12.2023)
Статус страны-кандидата в члены ЕС для Грузии – это новый инструмент давления на нее со стороны Европейского Союза и США, считает главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ", политолог Арно Хидирбегишвили
С помощью статуса кандидата Грузию заставят принимать антироссийские шаги и санкции – теперь уже на законных основаниях, раз Грузия получила статус, ЕС и США будут выдумывать новые условия, заявил Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"Сформировалось ошибочное мнение, что, освободившись, так сказать, кинув кость оппозиции и прозападным кураторам Грузии, получив статус кандидата в члены, что Грузия теперь сможет спокойно заниматься государственным строительством, что власть сможет налаживать отношения с Россией, что никто не упрекнет ее в пророссийскости, русофильстве. Это ошибка. И это стало видно сразу после 14 декабря", – отметил Хидирбегишвили.
По его словам, радикальная оппозиция, агенты иностранного влияния, НПО, гражданский сектор и СМИ утверждают, что получение статуса – их заслуга и президента Саломе Зурабишвили. При этом они заявили, что сделают все, чтобы Грузия не смогла приблизиться к следующему этапу членства и всячески будут мешать этому.
"Будет продолжаться вся эта канитель: критика, упреки и так далее", – сказал политолог.
Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг, 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.