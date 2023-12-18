https://sputnik-georgia.ru/20231218/den-nikolaya-chudotvortsa-2023-molitvy-v-chem-pomogaet-svyatoy-285040163.html

День Николая Чудотворца 2023: молитвы, в чем помогает святой?

День Николая Чудотворца 2023: молитвы, в чем помогает святой?

День памяти Николая Чудотворца православные отмечают 19 декабря – в церковном предании сохранились свидетельства о необычайном милосердии и многочисленных... 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T12:56+0400

2023-12-18T12:56+0400

2023-12-18T13:43+0400

справки

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О жизни святого Николая, в чем помогает Чудотворец и какие молитвы ему возносят, читайте в Sputnik Грузия. Житие Николая Чудотворца Будущий Чудотворец родился в городке Патары (Малая Азия) в 270 году. Благочестивые и состоятельные родители Николая долгие годы были бездетны и молили Бога подарить им дитя. Николай посвятил себя вере с детства. Он много времени проводил в церкви, а когда повзрослел, стал чтецом, а позже священником в церкви, где настоятелем был епископ Николай Патарский (его дядя). Чудотворец, после смерти родителей, раздал свое наследство бедным, а сам продолжил служение церкви. На епископский престол в Мире (ныне город Демре, Турция) святой Николай взошел, когда римские правители относились к христианам более терпимо, хотя гонения все же продолжались. Нового архиепископа полюбили все за доброту, кротость, отзывчивость и справедливость. В тоже время святой Николай яростно боролся с язычеством – Чудотворец собственноручно разрушал капища и обличал еретиков. Чудесами великий угодник Божий прославился еще при жизни. Молитвой святой Николай спас от страшного голода город Миры, помогал морякам, тонущим на суднах, и выводил несправедливо осужденных из заточения. Дожил святой Николай до глубокой старости и мирно скончался примерно в 351-м. Нетленные мощи Чудотворца, которые источали миро и многих исцелили, покоились в местной кафедральной церкви. Мощи святого Николая перенесли в итальянский город Бари в 1087 году. Николозоба Николай Чудотворец – один из самых почитаемых в Грузии святых. Его считают одним из покровителей грузинской церкви. В честь святого Николая только в столице построено пять храмов. Грузинская церковь дважды в году поминает святого Николая: 19 декабря – в день его памяти и 22 мая – в день перенесения мощей святителя Мир Ликийских в Бари. В Грузии день святого Николая называют Николозоба и проводят праздничные богослужения во всех действующих храмах страны, а Николаи (Николозы) отмечают в праздник именины. В чем помогает Чудотворца считают скорым помощником в решении самых безнадежных проблем, поэтому святому Николаю возносят молитвы при любых жизненных испытаниях. Молитвы Чудотворцу помогают избавится от голода и благополучно выдать дочерей замуж. Святой Николай еще при жизни тайно подарил разорившемуся мужчине денег на приданое дочерям. Чудотворца считают покровителем детей, купцов и моряков, поэтому святому Николаю молятся о здоровье детей и благополучии путешествующих. Земледельцы возносят молитвы великому Божьему угоднику и просят о хорошей погоде и богатом урожае. Молитва святому Николаю помогает умиротворить враждующих и избавить от напрасной смерти. Молитвы Чудотворцу возносят и невинно осужденные, прося святого о помощи. Молитвы Молитва первая О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь. Молитва вторая О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию! Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю. О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки