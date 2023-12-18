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Движение на перевале Паравани восстановлено для легковых автомобилей
Движение на перевале Паравани восстановлено для легковых автомобилей
Из-за метели и плохой видимости движение запрещено для грузовиков и автобусов 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T10:57+0400
2023-12-18T10:57+0400
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грузия
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департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Движение легковых автомобилей на перевале Паравани восстановлено в результате проведенных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет об 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Из-за метели и плохой видимости движение запрещено для транспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. На остальных участках автомобильной дороги движение транспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог
Движение на перевале Паравани восстановлено для легковых автомобилей
10:57 18.12.2023 (обновлено: 11:20 18.12.2023)
Из-за метели и плохой видимости движение запрещено для грузовиков и автобусов
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik.
Движение легковых автомобилей на перевале Паравани восстановлено в результате проведенных очистительных работ, сообщает
Департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет об 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани).
Из-за метели и плохой видимости движение запрещено для транспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. На остальных участках автомобильной дороги движение транспорта свободное.