https://sputnik-georgia.ru/20231218/dvizhenie-na-perevale-paravani-vosstanovleno-dlya-legkovykh-avtomobiley-285034862.html

Движение на перевале Паравани восстановлено для легковых автомобилей

Движение на перевале Паравани восстановлено для легковых автомобилей

Из-за метели и плохой видимости движение запрещено для грузовиков и автобусов 18.12.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Движение легковых автомобилей на перевале Паравани восстановлено в результате проведенных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет об 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Из-за метели и плохой видимости движение запрещено для транспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. На остальных участках автомобильной дороги движение транспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог