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Евросоюз выбросил вакцину от COVID на 4 миллиарда евро – СМИ
Евросоюз выбросил вакцину от COVID на 4 миллиарда евро – СМИ
В ЕС предпринимались попытки передать излишки препарата в другие страны, однако успехом они не завершились 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T22:21+0400
2023-12-18T22:21+0400
2023-12-18T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Страны Евросоюза выкинули как минимум 215 миллионов доз вакцин против коронавируса общей стоимостью около четырех миллиардов евро, об этом сообщает издание Politico.По данным Politico, всего страны ЕС получили 1,5 миллиарда доз вакцин. Многие закупались в разгар пандемии в 2021 году. Были предприняты попытки передать излишки в третьи страны, однако из-за падения спроса и проблем с логистикой они не реализовались.В итоге большая часть вакцин оказались "на свалках по всему континенту".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, евросоюз, коронавирус covid-19
в мире, новости, общество, евросоюз, коронавирус covid-19
Евросоюз выбросил вакцину от COVID на 4 миллиарда евро – СМИ
В ЕС предпринимались попытки передать излишки препарата в другие страны, однако успехом они не завершились
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Страны Евросоюза выкинули как минимум 215 миллионов доз вакцин против коронавируса общей стоимостью около четырех миллиардов евро, об этом сообщает издание Politico.
"По меньшей мере 215 миллионов доз вакцин от COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, были выброшены, что обошлось налогоплательщикам в 4 миллиарда евро", – утверждает газета.
По данным Politico, всего страны ЕС получили 1,5 миллиарда доз вакцин. Многие закупались в разгар пандемии в 2021 году. Были предприняты попытки передать излишки в третьи страны, однако из-за падения спроса и проблем с логистикой они не реализовались.
В итоге большая часть вакцин оказались "на свалках по всему континенту".