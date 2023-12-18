https://sputnik-georgia.ru/20231218/gruzinskie-spasateli-pomogli-grazhdanam-zastryavshim-na-perevale-goderdzi-285043164.html

Грузинские спасатели помогли гражданам, застрявшим на перевале Годердзи

Грузинские спасатели помогли гражданам, застрявшим на перевале Годердзи

Все восемь человек, нуждающиеся в помощи, в настоящее время находятся в безопасности 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T15:03+0400

2023-12-18T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Спасатели помогли выбраться гражданам Грузии, застрявшим на перевале Годердзи из-за снега и сложных метеорологических условий, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями в соцсети. Три машины, в которых находилось восемь человек, не могли продолжить движение из-за обильного снегопада и плохой видимости. Спасатели мобилизовали спецтехнику, благодаря которой удалось освободить автомобили из снежного покрова, а граждан перевести в безопасное место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, спасатели, спасательная операция