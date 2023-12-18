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Грузинские спасатели помогли гражданам, застрявшим на перевале Годердзи
Грузинские спасатели помогли гражданам, застрявшим на перевале Годердзи
Все восемь человек, нуждающиеся в помощи, в настоящее время находятся в безопасности 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T15:03+0400
2023-12-18T15:03+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Спасатели помогли выбраться гражданам Грузии, застрявшим на перевале Годердзи из-за снега и сложных метеорологических условий, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями в соцсети. Три машины, в которых находилось восемь человек, не могли продолжить движение из-за обильного снегопада и плохой видимости. Спасатели мобилизовали спецтехнику, благодаря которой удалось освободить автомобили из снежного покрова, а граждан перевести в безопасное место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, спасатели, спасательная операция
Грузинские спасатели помогли гражданам, застрявшим на перевале Годердзи
15:03 18.12.2023 (обновлено: 15:58 18.12.2023)
Все восемь человек, нуждающиеся в помощи, в настоящее время находятся в безопасности
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Спасатели помогли выбраться гражданам Грузии, застрявшим на перевале Годердзи из-за снега и сложных метеорологических условий, сообщается на странице Службы управления чрезвычайными ситуациями в соцсети.
Три машины, в которых находилось восемь человек, не могли продолжить движение из-за обильного снегопада и плохой видимости.
Спасатели мобилизовали спецтехнику, благодаря которой удалось освободить автомобили из снежного покрова, а граждан перевести в безопасное место.