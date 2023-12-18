https://sputnik-georgia.ru/20231218/gruzinskiy-fotograf-snyal-oblozhku-dlya-koreyskogo-vogue-284981963.html

Грузинский фотограф снял обложку для корейского Vogue

Грузинский фотограф снял обложку для корейского Vogue

В объективе грузинского фотографа предстала американская модель Лулу Тенни 18.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Давид Гиоргадзе стал первым грузинским фотографом, которому удалось создать обложку для журнала Vogue. Давид Гиоргадзе поработал над январским номером журнала. В объективе грузинского фотографа предстала американская модель Лулу Тенни. Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist. Гиоргадзе уже много лет успешно работает в мировой фэшн-фотографии и сотрудничает с ведущими домами моды и медиаизданиями, среди которых Prada, Jil Sander, Loewe, Mugler, Burberry и другие. В объектив грузинского фотографа уже попали многие звезды – американский актер Тимоти Шаломе, модель Белла Хадид, исполнитель The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Также грузин два раза оказывался в списке лучших творцов по версии Британского модного совета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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