https://sputnik-georgia.ru/20231218/gruzinskiy-fotograf-snyal-oblozhku-dlya-koreyskogo-vogue-284981963.html
Грузинский фотограф снял обложку для корейского Vogue
Грузинский фотограф снял обложку для корейского Vogue
В объективе грузинского фотографа предстала американская модель Лулу Тенни 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T13:22+0400
2023-12-18T13:22+0400
2023-12-18T13:51+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Давид Гиоргадзе стал первым грузинским фотографом, которому удалось создать обложку для журнала Vogue. Давид Гиоргадзе поработал над январским номером журнала. В объективе грузинского фотографа предстала американская модель Лулу Тенни. Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist. Гиоргадзе уже много лет успешно работает в мировой фэшн-фотографии и сотрудничает с ведущими домами моды и медиаизданиями, среди которых Prada, Jil Sander, Loewe, Mugler, Burberry и другие. В объектив грузинского фотографа уже попали многие звезды – американский актер Тимоти Шаломе, модель Белла Хадид, исполнитель The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид. Также грузин два раза оказывался в списке лучших творцов по версии Британского модного совета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, берлин, давид гиоргадзе, vogue, situationist
Грузинский фотограф снял обложку для корейского Vogue
13:22 18.12.2023 (обновлено: 13:51 18.12.2023)
В объективе грузинского фотографа предстала американская модель Лулу Тенни
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Давид Гиоргадзе стал первым грузинским фотографом, которому удалось создать обложку для журнала Vogue.
Давид Гиоргадзе поработал над январским номером журнала. В объективе грузинского фотографа предстала американская модель Лулу Тенни.
Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist.
Гиоргадзе уже много лет успешно работает в мировой фэшн-фотографии и сотрудничает с ведущими домами моды и медиаизданиями, среди которых Prada, Jil Sander, Loewe, Mugler, Burberry и другие.
В объектив грузинского фотографа уже попали многие звезды – американский актер Тимоти Шаломе, модель Белла Хадид, исполнитель The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.
Также грузин два раза оказывался в списке лучших творцов по версии Британского модного совета.