https://sputnik-georgia.ru/20231218/iz-gruzii-vysosut-vse-soki---politolog-rasskazal-chto-ozhidaet-gruziyu-na-puti-v-es-285052526.html

Из Грузии высосут все соки – политолог рассказал, что ожидает Грузию на пути в ЕС

Из Грузии высосут все соки – политолог рассказал, что ожидает Грузию на пути в ЕС

Европейский Союз высосет все соки из Грузии, прежде всего это природные ресурсы, полезные ископаемые и запасы пресной воды, заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ... 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T21:55+0400

2023-12-18T21:55+0400

2023-12-18T22:06+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

арно хидирбегишвили

евросоюз

грузия - евросоюз

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/12/285052342_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30a8c9bc6beb62c254e8662bd247d47e.jpg

Как отметил Хидирбегишвили, с получением Грузией статуса кандидата европейские компании, как и американские, получили доступ к природным богатствам страны."У нас здесь есть вода питьевая, которая у них стоит дороже, чем бензин и нефть, и вода как источник возобновляемой энергии. Вот их интерес, и они получили доступ к этому", – сказал Хидирбегишвили.По словам политолога, в Грузии огромные запасы пресной воды, в то время как, например, жители Великобритании страдают от ее отсутствия. Кроме того, как считает эксперт, жители Грузии не должны платить за воду."Это то же самое, что жители Кувейта будут платить за нефть, а Саудовской Аравии – за газ", – подчеркнул Хидирбегишвили.Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг, 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арно хидирбегишвили, евросоюз, грузия - евросоюз, экспертное мнение, видео