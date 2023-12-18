https://sputnik-georgia.ru/20231218/iz-gruzii-vysosut-vse-soki---politolog-rasskazal-chto-ozhidaet-gruziyu-na-puti-v-es-285052526.html
Из Грузии высосут все соки – политолог рассказал, что ожидает Грузию на пути в ЕС
Из Грузии высосут все соки – политолог рассказал, что ожидает Грузию на пути в ЕС
Европейский Союз высосет все соки из Грузии, прежде всего это природные ресурсы, полезные ископаемые и запасы пресной воды, заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ... 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T21:55+0400
2023-12-18T21:55+0400
2023-12-18T22:06+0400
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Как отметил Хидирбегишвили, с получением Грузией статуса кандидата европейские компании, как и американские, получили доступ к природным богатствам страны."У нас здесь есть вода питьевая, которая у них стоит дороже, чем бензин и нефть, и вода как источник возобновляемой энергии. Вот их интерес, и они получили доступ к этому", – сказал Хидирбегишвили.По словам политолога, в Грузии огромные запасы пресной воды, в то время как, например, жители Великобритании страдают от ее отсутствия. Кроме того, как считает эксперт, жители Грузии не должны платить за воду."Это то же самое, что жители Кувейта будут платить за нефть, а Саудовской Аравии – за газ", – подчеркнул Хидирбегишвили.Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг, 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арно хидирбегишвили, евросоюз, грузия - евросоюз, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, арно хидирбегишвили, евросоюз, грузия - евросоюз, экспертное мнение, видео
Из Грузии высосут все соки – политолог рассказал, что ожидает Грузию на пути в ЕС
21:55 18.12.2023 (обновлено: 22:06 18.12.2023)
Европейский Союз высосет все соки из Грузии, прежде всего это природные ресурсы, полезные ископаемые и запасы пресной воды, заявил главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно Хидирбегишвили в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
Как отметил Хидирбегишвили, с получением Грузией статуса кандидата европейские компании, как и американские, получили доступ к природным богатствам страны.
"У нас здесь есть вода питьевая, которая у них стоит дороже, чем бензин и нефть, и вода как источник возобновляемой энергии. Вот их интерес, и они получили доступ к этому", – сказал Хидирбегишвили.
По словам политолога, в Грузии огромные запасы пресной воды, в то время как, например, жители Великобритании страдают от ее отсутствия. Кроме того, как считает эксперт, жители Грузии не должны платить за воду.
"Это то же самое, что жители Кувейта будут платить за нефть, а Саудовской Аравии – за газ", – подчеркнул Хидирбегишвили.
Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе в четверг, 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС.