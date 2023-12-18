https://sputnik-georgia.ru/20231218/kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-prognoz-sinoptikov-285045732.html

Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни? Прогноз синоптиков

Гостей и жителей Грузии на этой неделе ожидает прохладная погода 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T19:19+0400

2023-12-18T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Погода в Грузии в течение ближайших дней, до 22 декабря, будет сравнительно холодной, но без осадков, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси 18-21 декабря осадков не намечается. Температура воздуха ночью упадет до -3 градусов, а днем прогреется до 10 градусов тепла. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) до 22 декабря ожидается погода без осадков. Температура воздуха прогреется до +15. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) до 22 декабря синоптики прогнозируют холодную погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до 15 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) до 22 декабря также осадки не намечаются. Температура воздуха прогреется до +12 градусов.В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) до 22 декабря погода будет без осадков. Температура воздуха прогреется до 7 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) погода в ближайшие дни будет без осадков. Температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла. Ночью температура воздуха упадет до -5 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода также будет холодной, но без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +10 градусов тепла, а ночью упадет до 4 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха прогреется до +9 градусов. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) до 22 декабря осадков не намечается. Температура воздуха упадет до +4 градусов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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