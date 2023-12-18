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Конституционный суд Грузии удовлетворил иск омбудсмена по правилам проведения акций
Конституционный суд Грузии удовлетворил иск омбудсмена по правилам проведения акций
Согласно заявлению Конституционного суда, исторический опыт Грузии показывает, что право на собрания и манифестации имеет особое значение для грузинского... 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T23:14+0400
2023-12-18T23:14+0400
2023-12-18T23:16+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Конституционный суд удовлетворил иск народного защитника Грузии и счел неконституционным обязательство предупреждать исполнительный орган муниципалитета за пять дней до проведения спонтанного собрания и манифестации, говорится в сообщении на сайте аппарата омбудсмена. В частности, в отношении первой части 21-й статьи Конституции Грузии было объявлено неконституционным то нормативное содержание первой части 8 статьи закона Грузии "О собраниях и манифестациях", которая предусматривает обязанность предупреждать исполнительный орган муниципалитета не позднее, чем за пять дней до проведения собрания/манифестация, в то время когда с учетом спонтанности собрания/манифестации предупредить в указанный срок невозможно. Согласно заявлению Конституционного суда, исторический опыт Грузии показывает, что право на собрания и манифестации имеет особое значение для грузинского общества. На протяжении десятилетий общественные собрания были эффективным и очень часто используемым средством защиты государственных интересов, формирования общественного мнения, выражения протеста, объединения идей, ценностей и борьбы. Согласно решению Конституционного суда, охраняемая 21-й статьей Конституции Грузии свобода собраний защищает возможность как заранее организованных, так и спонтанных собраний и манифестаций, поскольку в определенных случаях эффективность собраний и манифестаций требует именно непромедления, избежания задержек во времени и незамедлительного выражения реакции общественности, соответственно, право на проведение спонтанных собраний и манифестаций, в том числе на проезжей части транспорта или препятствием движения, попадает под охраняемую сферу свободы собраний и манифестаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, омбудсмен, народный защитник грузии, конституционный суд грузии
грузия, новости, политика, омбудсмен, народный защитник грузии, конституционный суд грузии
Конституционный суд Грузии удовлетворил иск омбудсмена по правилам проведения акций
23:14 18.12.2023 (обновлено: 23:16 18.12.2023)
Согласно заявлению Конституционного суда, исторический опыт Грузии показывает, что право на собрания и манифестации имеет особое значение для грузинского общества
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Конституционный суд удовлетворил иск народного защитника Грузии и счел неконституционным обязательство предупреждать исполнительный орган муниципалитета за пять дней до проведения спонтанного собрания и манифестации, говорится в сообщении на сайте аппарата омбудсмена.
В частности, в отношении первой части 21-й статьи Конституции Грузии было объявлено неконституционным то нормативное содержание первой части 8 статьи закона Грузии "О собраниях и манифестациях", которая предусматривает обязанность предупреждать исполнительный орган муниципалитета не позднее, чем за пять дней до проведения собрания/манифестация, в то время когда с учетом спонтанности собрания/манифестации предупредить в указанный срок невозможно.
"Примечательно, что пленум Конституционного суда вышеупомянутым решением изменил установленную ранее прецедентную судебную практику, которая не включала право на беспрепятственное проведение спонтанной протестной манифестации без предварительного уведомления в местах передвижения людей и транспорта как часть сферы, охраняемой 21-й статьей Конституции Грузии", – говорится в сообщении.
Согласно заявлению Конституционного суда, исторический опыт Грузии показывает, что право на собрания и манифестации имеет особое значение для грузинского общества. На протяжении десятилетий общественные собрания были эффективным и очень часто используемым средством защиты государственных интересов, формирования общественного мнения, выражения протеста, объединения идей, ценностей и борьбы.
Согласно решению Конституционного суда, охраняемая 21-й статьей Конституции Грузии свобода собраний защищает возможность как заранее организованных, так и спонтанных собраний и манифестаций, поскольку в определенных случаях эффективность собраний и манифестаций требует именно непромедления, избежания задержек во времени и незамедлительного выражения реакции общественности, соответственно, право на проведение спонтанных собраний и манифестаций, в том числе на проезжей части транспорта или препятствием движения, попадает под охраняемую сферу свободы собраний и манифестаций.