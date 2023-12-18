https://sputnik-georgia.ru/20231218/narodnye-primety-na-nikolu-zimnego-2023-chto-nelzya-delat-19-dekabrya-285046512.html

Народные приметы на Николу Зимнего 2023: что нельзя делать 19 декабря

Народные приметы на Николу Зимнего 2023: что нельзя делать 19 декабря

Православная церковь 19 декабря поминает Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских – одного из самых почитаемых христианских святых 18.12.2023, Sputnik Грузия

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Праздник в народном календаре называют Никола Зимний, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Николу Зимнего: о народных приметах 19 декабря читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делатьПо народным приметам нельзя на Николу Зимнего делать ремонт и заниматься тяжелым физическим трудом – можно привлечь неприятности. Нельзя 19 декабря делать уборку в доме, особенно подметать – по приметам можно удачу вымести. На Николу Зимнего нельзя заниматься рукоделием – это плохая примета, можно пораниться, и раны будут долго заживать. По народным приметам нельзя на Николу Зимнего спорить, сплетничать и ругаться, особенно с детьми – по приметам конфликт затянется надолго. Нельзя на Николу Зимнего есть продукты животного происхождения, так как продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября. Также нельзя 19 декабря венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. На Николу Зимнего нельзя отказывать нуждающимся в помощи – по приметам можно самому оказаться в беспомощном состоянии. По народным приметам нельзя 19 декабря стричь волосы – можно значительно укоротить свою жизнь. Народные приметы Зима предстоит суровая, если на Николу Зимнего холодно, а если 19 декабря тепло – это верная примета, что зимний сезон будет солнечным и без сильных морозов. По народным приметам зима будет морозной, если на Николу Зимнего выпал снег, а если 19 декабря появился иней – значит, урожай будет богатый. Солнечное и морозное утро на Николу Зимнего предсказывает урожайный год, а если 19 декабря выдалась пасмурная погода – это примета, что грибов летом будет много. Есть примета, что желание, загаданное на Николу Зимнего, обязательно исполнится. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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