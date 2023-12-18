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Народные приметы на Николу Зимнего 2023: что нельзя делать 19 декабря
Народные приметы на Николу Зимнего 2023: что нельзя делать 19 декабря
Православная церковь 19 декабря поминает Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских – одного из самых почитаемых христианских святых 18.12.2023, Sputnik Грузия
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Праздник в народном календаре называют Никола Зимний, с ним связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Николу Зимнего: о народных приметах 19 декабря читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делатьПо народным приметам нельзя на Николу Зимнего делать ремонт и заниматься тяжелым физическим трудом – можно привлечь неприятности. Нельзя 19 декабря делать уборку в доме, особенно подметать – по приметам можно удачу вымести. На Николу Зимнего нельзя заниматься рукоделием – это плохая примета, можно пораниться, и раны будут долго заживать. По народным приметам нельзя на Николу Зимнего спорить, сплетничать и ругаться, особенно с детьми – по приметам конфликт затянется надолго. Нельзя на Николу Зимнего есть продукты животного происхождения, так как продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября. Также нельзя 19 декабря венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться. На Николу Зимнего нельзя отказывать нуждающимся в помощи – по приметам можно самому оказаться в беспомощном состоянии. По народным приметам нельзя 19 декабря стричь волосы – можно значительно укоротить свою жизнь. Народные приметы Зима предстоит суровая, если на Николу Зимнего холодно, а если 19 декабря тепло – это верная примета, что зимний сезон будет солнечным и без сильных морозов. По народным приметам зима будет морозной, если на Николу Зимнего выпал снег, а если 19 декабря появился иней – значит, урожай будет богатый. Солнечное и морозное утро на Николу Зимнего предсказывает урожайный год, а если 19 декабря выдалась пасмурная погода – это примета, что грибов летом будет много. Есть примета, что желание, загаданное на Николу Зимнего, обязательно исполнится. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

Народные приметы на Николу Зимнего 2023: что нельзя делать 19 декабря

18:32 18.12.2023
© photo: Sputnik / StringerПервый снег в столице Грузии
Первый снег в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Православная церковь 19 декабря поминает Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских – одного из самых почитаемых христианских святых
Праздник в народном календаре называют Никола Зимний, с ним связано много примет и запретов.
Что нельзя делать на Николу Зимнего: о народных приметах 19 декабря читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

По народным приметам нельзя на Николу Зимнего делать ремонт и заниматься тяжелым физическим трудом – можно привлечь неприятности. Нельзя 19 декабря делать уборку в доме, особенно подметать – по приметам можно удачу вымести.
На Николу Зимнего нельзя заниматься рукоделием – это плохая примета, можно пораниться, и раны будут долго заживать.
По народным приметам нельзя на Николу Зимнего спорить, сплетничать и ругаться, особенно с детьми – по приметам конфликт затянется надолго.
Нельзя на Николу Зимнего есть продукты животного происхождения, так как продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября. Также нельзя 19 декабря венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.
На Николу Зимнего нельзя отказывать нуждающимся в помощи – по приметам можно самому оказаться в беспомощном состоянии.
По народным приметам нельзя 19 декабря стричь волосы – можно значительно укоротить свою жизнь.

Народные приметы

Зима предстоит суровая, если на Николу Зимнего холодно, а если 19 декабря тепло – это верная примета, что зимний сезон будет солнечным и без сильных морозов.
По народным приметам зима будет морозной, если на Николу Зимнего выпал снег, а если 19 декабря появился иней – значит, урожай будет богатый.
Солнечное и морозное утро на Николу Зимнего предсказывает урожайный год, а если 19 декабря выдалась пасмурная погода – это примета, что грибов летом будет много.
Есть примета, что желание, загаданное на Николу Зимнего, обязательно исполнится.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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