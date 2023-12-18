https://sputnik-georgia.ru/20231218/pered-novym-godom-v-gruzii-uzhestochili-kontrol-za-nezakonnoy-rubkoy-eley-285052997.html

Перед Новым годом в Грузии ужесточили контроль за незаконной рубкой елей

Перед Новым годом в Грузии ужесточили контроль за незаконной рубкой елей

К кампании Национального лесного агентства "Не руби ель" присоединились известные лица и еще раз призвали население использовать искусственные елки 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T22:46+0400

2023-12-18T22:46+0400

2023-12-18T22:46+0400

грузия

новости

общество

национальное лесное агентство

новогодняя елка

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Контроль незаконной рубки, транспортировки и реализации хвойных деревьев и растений ужесточен в связи с приближением новогодних праздников, сообщает пресс-служба министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. По информации ведомства, к кампании Национального лесного агентства "Не руби ель" присоединились известные лица и еще раз призвали население использовать искусственные елки. Для правонарушителей установлены штрафные санкции. В первом случае сумма достигает двух тысяч лари (743 доллара), а в случае повторного правонарушения она возрастает до 5 тысяч лари (1,8 тысячи долларов). К этому добавляется и сумма ущерба, нанесенного окружающей среде незаконной добычей растений. В том случае, если ущерб превысит 1000 лари, возбуждается уголовное дело. Для добычи хвойных деревьев существует несколько путей. Их добыча возможна только в питомниках, в том числе в питомнике Агентства дикой природы министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства, на плантациях, приусадебных участках. Также их реализация допускается в случае импорта елок. В таких случаях реализатор должен представить соответствующий документ, подтверждающий законность товара. Если хвойное растение добыто на частном земельном участке или в искусственно разбитом рассаднике, для его транспортировки обязательно нужно иметь справку о его местопроисхождении, которую выдает местная районная администрация. В том случае, если диаметр растения превышает 12 сантиметров, данный документ выдает Национальное лесное агентство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, национальное лесное агентство, новогодняя елка