https://sputnik-georgia.ru/20231218/ponozhovschina-na-yuge-gruzii---raneny-dva-cheloveka-285037455.html

Поножовщина на юге Грузии – ранены два человека

Поножовщина на юге Грузии – ранены два человека

Разборки между мужчинами завершились кровопролитием 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T11:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Двое молодых людей получили ножевые ранения в результате конфликта в селе Кизил-Аджло Марнеульского района, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в воскресенье вечером. По словам очевидцев, конфликт произошел между потерпевшими и еще по меньшей мере двумя мужчинами. Состояние пострадавших стабильное, они доставлены в клинику. Вскоре после инцидента правоохранители задержали одного из предполагаемых нападавших по горячим следам. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", что наказывается годом тюрьмы или выплатой штрафа. Кизил-Аджло – второе по численности населения село Марнеульского района региона Квемо-Картли. Население села на 98% состоит из азербайджанцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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