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Поножовщина на юге Грузии – ранены два человека
Поножовщина на юге Грузии – ранены два человека
Разборки между мужчинами завершились кровопролитием 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T11:44+0400
2023-12-18T11:44+0400
2023-12-18T11:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Двое молодых людей получили ножевые ранения в результате конфликта в селе Кизил-Аджло Марнеульского района, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в воскресенье вечером. По словам очевидцев, конфликт произошел между потерпевшими и еще по меньшей мере двумя мужчинами. Состояние пострадавших стабильное, они доставлены в клинику. Вскоре после инцидента правоохранители задержали одного из предполагаемых нападавших по горячим следам. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", что наказывается годом тюрьмы или выплатой штрафа. Кизил-Аджло – второе по численности населения село Марнеульского района региона Квемо-Картли. Население села на 98% состоит из азербайджанцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Поножовщина на юге Грузии – ранены два человека
11:44 18.12.2023 (обновлено: 11:57 18.12.2023)
Разборки между мужчинами завершились кровопролитием
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Двое молодых людей получили ножевые ранения в результате конфликта в селе Кизил-Аджло Марнеульского района, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. По словам очевидцев, конфликт произошел между потерпевшими и еще по меньшей мере двумя мужчинами.
Состояние пострадавших стабильное, они доставлены в клинику.
Вскоре после инцидента правоохранители задержали одного из предполагаемых нападавших по горячим следам. Следствие ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", что наказывается годом тюрьмы или выплатой штрафа.
Кизил-Аджло – второе по численности населения село Марнеульского района региона Квемо-Картли. Население села на 98% состоит из азербайджанцев.