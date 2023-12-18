https://sputnik-georgia.ru/20231218/prazdnichnye-ogni-zazhglis-na-novogodney-elke-v-rustavi---video-285048589.html
Праздничные огни зажглись на новогодней елке в Рустави – видео
Праздничные огни зажглись на новогодней елке в Рустави – видео
Новогодние огни на елке зажглись в городе Рустави. Елка установлена у мэрии, в самом центре города. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила праздничная... 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T18:46+0400
2023-12-18T18:46+0400
2023-12-18T18:48+0400
видео-новости из грузии
видео
мультимедиа
новый год
новогодняя елка
рустави
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/12/285048945_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_713409c77c83e9dddfd7659f008cf45c.jpg
Как только включилась новогодняя иллюминация, вся эта часть города буквально преобразилась и стала праздничной.Теперь остается дождаться Нового года и отпраздновать его с прекрасным настроением, которое создают сверкающие огоньки.
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/12/285048945_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_19aa1cb59076982ee08409d9a0f19150.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, рустави, видео
видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, рустави, видео
Праздничные огни зажглись на новогодней елке в Рустави – видео
18:46 18.12.2023 (обновлено: 18:48 18.12.2023)
Новогодние огни на елке зажглись в городе Рустави. Елка установлена у мэрии, в самом центре города. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила праздничная церемония
Как только включилась новогодняя иллюминация, вся эта часть города буквально преобразилась и стала праздничной.
Теперь остается дождаться Нового года и отпраздновать его с прекрасным настроением, которое создают сверкающие огоньки.