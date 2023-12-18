https://sputnik-georgia.ru/20231218/prazdnichnye-ogni-zazhglis-na-novogodney-elke-v-rustavi---video-285048589.html

Праздничные огни зажглись на новогодней елке в Рустави – видео

Праздничные огни зажглись на новогодней елке в Рустави – видео

Новогодние огни на елке зажглись в городе Рустави. Елка установлена у мэрии, в самом центре города. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила праздничная... 18.12.2023, Sputnik Грузия

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Как только включилась новогодняя иллюминация, вся эта часть города буквально преобразилась и стала праздничной.Теперь остается дождаться Нового года и отпраздновать его с прекрасным настроением, которое создают сверкающие огоньки.

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видео-новости из грузии, видео, мультимедиа, новый год, новогодняя елка, рустави, видео