https://sputnik-georgia.ru/20231218/rossiya-ostaetsya-krupneyshim-postavschikom-topliva-v-gruziyu-285051093.html

Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию

Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию

Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано более одного миллиона тонн бензина и дизельного топлива 18.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован в Грузию из России (63,3%) в январе-ноябре 2023 года, говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии. Всего за отчетный период из России было импортировало 691,7 тысячи тонн топлива. В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Туркменистан, Греция, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова, Украина и Гонконг. Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано 1 092,5 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2022 года. Доля бензина в общем импорте топлива – 52%. При этом на регуляр А-91 приходится 58,9%, на премиум А-95 – 39,2%, а на супер A-98 – 1,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, статистика