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Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию
Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию
Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано более одного миллиона тонн бензина и дизельного топлива 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T21:01+0400
2023-12-18T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован в Грузию из России (63,3%) в январе-ноябре 2023 года, говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии. Всего за отчетный период из России было импортировало 691,7 тысячи тонн топлива. В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Туркменистан, Греция, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова, Украина и Гонконг. Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано 1 092,5 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2022 года. Доля бензина в общем импорте топлива – 52%. При этом на регуляр А-91 приходится 58,9%, на премиум А-95 – 39,2%, а на супер A-98 – 1,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, статистика
экономика, грузия, россия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, статистика
Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию
Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано более одного миллиона тонн бензина и дизельного топлива
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован в Грузию из России (63,3%) в январе-ноябре 2023 года, говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.
Всего за отчетный период из России было импортировало 691,7 тысячи тонн топлива.
Топ 5 стран-импортеров топлива в Грузию
Страна
Объем, тысячи тонн
Доля, %
Россия
691,7
63,3
Румыния
162,0
14,8
Болгария
82,1
7,5
Азербайджан
69,4
6,4
Беларусь
25,0
2,3
В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Туркменистан, Греция, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова, Украина и Гонконг.
Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано 1 092,5 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2022 года.
Доля бензина в общем импорте топлива – 52%. При этом на регуляр А-91 приходится 58,9%, на премиум А-95 – 39,2%, а на супер A-98 – 1,8%.