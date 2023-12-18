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Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию
Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию
Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано более одного миллиона тонн бензина и дизельного топлива 18.12.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован в Грузию из России (63,3%) в январе-ноябре 2023 года, говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии. Всего за отчетный период из России было импортировало 691,7 тысячи тонн топлива. В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Туркменистан, Греция, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова, Украина и Гонконг. Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано 1 092,5 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2022 года. Доля бензина в общем импорте топлива – 52%. При этом на регуляр А-91 приходится 58,9%, на премиум А-95 – 39,2%, а на супер A-98 – 1,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, россия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, статистика
экономика, грузия, россия, новости, нефтепродукты, союз импортеров нефтепродуктов грузии, статистика

Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию

21:01 18.12.2023
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано более одного миллиона тонн бензина и дизельного топлива
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Наибольший объем бензина и дизельного топлива был импортирован в Грузию из России (63,3%) в январе-ноябре 2023 года, говорится в отчете Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.
Всего за отчетный период из России было импортировало 691,7 тысячи тонн топлива.
Топ 5 стран-импортеров топлива в Грузию

Страна

Объем, тысячи тонн

Доля, %

Россия

691,7

63,3

Румыния

162,0

14,8

Болгария

82,1

7,5

Азербайджан

69,4

6,4

Беларусь

25,0

2,3

В число стран, поставляющих топливо в Грузию, также входят Туркменистан, Греция, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Виргинские острова, Украина и Гонконг.
Всего за 11 месяцев 2023 года в Грузию было импортировано 1 092,5 тысячи тонн бензина и дизельного топлива, что на 3,4% выше аналогичного показателя 2022 года.
Доля бензина в общем импорте топлива – 52%. При этом на регуляр А-91 приходится 58,9%, на премиум А-95 – 39,2%, а на супер A-98 – 1,8%.
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