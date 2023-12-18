https://sputnik-georgia.ru/20231218/rossiyskaya-aviakompaniya-uvelichila-chislo-reysov-mezhdu-peterburgom-i-tbilisi-285053412.html

Российская авиакомпания увеличила число рейсов между Петербургом и Тбилиси

Российская авиакомпания увеличила число рейсов между Петербургом и Тбилиси

В дополнение к рейсам по вторникам и субботам в расписании появились рейсы по четвергам 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T23:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов между Санкт-Петербургом и Тбилиси до трех раз в неделю, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Также в настоящее время полеты по этому направлению дважды в неделю выполняет авиакомпания Georgian Airways. Таким образом, улететь из Санкт-Петербурга в Тбилиси можно 5 раз в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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