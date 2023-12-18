https://sputnik-georgia.ru/20231218/rossiyskaya-aviakompaniya-uvelichila-chislo-reysov-mezhdu-peterburgom-i-tbilisi-285053412.html
Российская авиакомпания увеличила число рейсов между Петербургом и Тбилиси
Российская авиакомпания увеличила число рейсов между Петербургом и Тбилиси
В дополнение к рейсам по вторникам и субботам в расписании появились рейсы по четвергам 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T23:37+0400
2023-12-18T23:37+0400
2023-12-18T23:37+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов между Санкт-Петербургом и Тбилиси до трех раз в неделю, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Также в настоящее время полеты по этому направлению дважды в неделю выполняет авиакомпания Georgian Airways. Таким образом, улететь из Санкт-Петербурга в Тбилиси можно 5 раз в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, новости, россия, georgian airways, санкт-петербург, тбилиси, авиасообщение в грузии, авиасообщение россии и грузии
грузия, туризм, новости, россия, georgian airways, санкт-петербург, тбилиси, авиасообщение в грузии, авиасообщение россии и грузии
Российская авиакомпания увеличила число рейсов между Петербургом и Тбилиси
В дополнение к рейсам по вторникам и субботам в расписании появились рейсы по четвергам
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Авиакомпания Red Wings увеличила количество рейсов между Санкт-Петербургом и Тбилиси до трех раз в неделю, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"Авиакомпания Red Wings начала выполнять перелеты между Санкт-Петербургом и столицей Грузии трижды в неделю. В дополнение к рейсам по вторникам и субботам в расписании появились рейсы по четвергам", – говорится в сообщении.
Также в настоящее время полеты по этому направлению дважды в неделю выполняет авиакомпания Georgian Airways. Таким образом, улететь из Санкт-Петербурга в Тбилиси можно 5 раз в неделю.