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https://sputnik-georgia.ru/20231218/skolko-vynuzhdenno-peremeschennykh-semey-poluchat-kvartiry-v-blizhayshie-gody--285041535.html
Сколько вынужденно перемещенных семей получат квартиры в ближайшие годы?
Сколько вынужденно перемещенных семей получат квартиры в ближайшие годы?
Жилье будет выделено как в сельской местности, так и в городах 18.12.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили обещает, что до конца 2025 года 60 тысяч семей вынужденных переселенцев будут обеспечены квартирами, передает Первый канал. По его словам, еще десять лет назад квартирами были обеспечены всего 18 тысяч вынужденно перемещенных семей, а к концу 2025 года эта цифра достигнет 60 тысяч. Как отметил Азарашвили, это очень большое достижение. Для достижения этой цели идут масштабные строительные работы в пяти городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Боржоми и Рустави. Бюджет проекта составляет 900 миллионов лари (334 миллиона долларов). Министр пояснил, что до конца 2025 года новое жилье получат 13 тысяч вынужденно перемещенных семей. Из них шесть тысяч получат дома в рамках программы "Дом в селе", а семь тысяч – отремонтированные новые квартиры. Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ. Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья. На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, кутаиси, зугдиди
грузия, новости, общество, кутаиси, зугдиди

Сколько вынужденно перемещенных семей получат квартиры в ближайшие годы?

13:54 18.12.2023 (обновлено: 14:30 18.12.2023)
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaМинистр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ
Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на встрече с главой ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2023
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
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Жилье будет выделено как в сельской местности, так и в городах
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили обещает, что до конца 2025 года 60 тысяч семей вынужденных переселенцев будут обеспечены квартирами, передает Первый канал.
По его словам, еще десять лет назад квартирами были обеспечены всего 18 тысяч вынужденно перемещенных семей, а к концу 2025 года эта цифра достигнет 60 тысяч. Как отметил Азарашвили, это очень большое достижение.
Для достижения этой цели идут масштабные строительные работы в пяти городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Боржоми и Рустави. Бюджет проекта составляет 900 миллионов лари (334 миллиона долларов).
Министр пояснил, что до конца 2025 года новое жилье получат 13 тысяч вынужденно перемещенных семей. Из них шесть тысяч получат дома в рамках программы "Дом в селе", а семь тысяч – отремонтированные новые квартиры.
Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ.
Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.
На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев – это 92 тысячи семей.
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