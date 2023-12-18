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Спортсмен из Грузии претендует на звание лучшего борца мира
Спортсмен из Грузии претендует на звание лучшего борца мира
В этом году Абуладзе завоевал титул чемпиона мира и Европы 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T12:08+0400
2023-12-18T12:08+0400
2023-12-18T12:08+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Борец греко-римского стиля, член сборной Грузии по борьбе Лери Абуладзе номинирован Международной федерацией борьбы (United World Wrestling) на звание лучшего борца мира 2023 года. В этом году Абуладзе завоевал титул чемпиона мира и Европы в весовой категории до 63 кг. Он также дважды выходил в финал чемпионата мира в 2021 и 2022 годах, но оба раза проиграл. Последний день голосования завершился 17 декабря. Голосование было доступно на официальных платформах UWW в YouTube, а также в социальных сетях. После подсчета голосов, United World Wrestling – международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы, объявит победителя номинации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, лери абуладзе, youtube
спорт, грузия, новости, лери абуладзе, youtube
Спортсмен из Грузии претендует на звание лучшего борца мира
В этом году Абуладзе завоевал титул чемпиона мира и Европы
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Борец греко-римского стиля, член сборной Грузии по борьбе Лери Абуладзе номинирован Международной федерацией борьбы (United World Wrestling) на звание лучшего борца мира 2023 года.
В этом году Абуладзе завоевал титул чемпиона мира и Европы в весовой категории до 63 кг. Он также дважды выходил в финал чемпионата мира в 2021 и 2022 годах, но оба раза проиграл.
Последний день голосования завершился 17 декабря. Голосование было доступно на официальных платформах UWW в YouTube, а также в социальных сетях.
После подсчета голосов, United World Wrestling – международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы, объявит победителя номинации.