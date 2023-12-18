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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 по 24 декабря
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 по 24 декабря
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T10:33+0400
2023-12-18T10:33+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами дождливую и пасмурную погоду. В понедельник, 18 декабря, в столице синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную погоду и ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 –17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:31. Во вторник, 19 декабря, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:22. Минимальная температура воздуха ночью упадет до нуля, а днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:32. В среду, 20 декабря, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:23. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:32. В четверг, 21 декабря, в Тбилиси ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:13. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 1 градус тепла, а днем поднимется максимум до 9 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:30. В пятницу, 22 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 3 градуса, а днем прогреется до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:33. В субботу, 23 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 08:25. Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса, днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:34. В воскресенье, 24 декабря, в столице Грузии ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 08:25. Минимальная температура воздуха ночью составит 2 градуса, а днем поднимется максимум до 9 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:34.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси, прогноз погоды
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 18 по 24 декабря
10:33 18.12.2023 (обновлено: 10:45 18.12.2023)
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, местами дождливую и пасмурную погоду.
В понедельник, 18 декабря, в столице синоптики прогнозируют местами облачную, местами ясную погоду и ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 8 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 –17-22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:31.
Во вторник, 19 декабря, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:22.
Минимальная температура воздуха ночью упадет до нуля, а днем столбик термометра поднимется до 8 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:32.
В среду, 20 декабря, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:23.
Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем столбик термометра поднимется максимум до 8 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:32.
В четверг, 21 декабря, в Тбилиси ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 08:13.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 1 градус тепла, а днем поднимется максимум до 9 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:30.
В пятницу, 22 декабря, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:24.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 3 градуса, а днем прогреется до 9 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:33.
В субботу, 23 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый дождь. Восход солнца будет в 08:25.
Минимальная температура воздуха ночью составит 4 градуса, днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:34.
В воскресенье, 24 декабря, в столице Грузии ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 08:25.
Минимальная температура воздуха ночью составит 2 градуса, а днем поднимется максимум до 9 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 17:34.