https://sputnik-georgia.ru/20231218/v-regione-tolko-gruziya-imeet-rezhim-svobodnoy-torgovli-s-kitaem-i-es--premer-285044942.html

В регионе только Грузия имеет режим свободной торговли с Китаем и ЕС – премьер

В регионе только Грузия имеет режим свободной торговли с Китаем и ЕС – премьер

Грузия ведет переговоры о свободной торговле с Южной Кореей и с Израилем, заявил премьер 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T17:27+0400

2023-12-18T17:27+0400

2023-12-18T17:27+0400

грузия

новости

экономика

соглашение о свободной торговле

китай

израиль

южная корея

снг

евросоюз

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1b/278062230_270:349:1444:1010_1920x0_80_0_0_204b1b2e62827d3e653999840adb35ac.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Грузия – единственная страна в регионе, у которой есть соглашение о свободной торговле как с Европой, так и с Китаем, что является уникальной возможностью для бизнеса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. По словам премьера, в 2012 году режим свободной торговли у Грузии был лишь со странами СНГ и с Турцией. А на сегодняшний день, как отметил Гарибашвили, у Грузии свободная торговля есть со странами Евросоюза, а объем рынков увеличен в 6,5 раза. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. "Мы также оформили свободную торговлю с Китаем, с Великобританией. В результате 87% экспорта поступает в страны с режимом свободной торговли. Это 3,2-миллиардный потребительский рынок мира. В этом году мы также подписали соглашение о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами и дополнительно 10-миллионный рынок добавится нашей стране", – отметил премьер. Кроме того, как отметил глава грузинского правительства, переговоры о свободной торговле ведутся с Кореей и с Израилем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

израиль

южная корея

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, соглашение о свободной торговле, китай, израиль, южная корея, снг, евросоюз, ираклий гарибашвили