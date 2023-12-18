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В регионе только Грузия имеет режим свободной торговли с Китаем и ЕС – премьер
В регионе только Грузия имеет режим свободной торговли с Китаем и ЕС – премьер
Грузия ведет переговоры о свободной торговле с Южной Кореей и с Израилем, заявил премьер 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T17:27+0400
2023-12-18T17:27+0400
2023-12-18T17:27+0400
грузия
новости
экономика
соглашение о свободной торговле
китай
израиль
южная корея
снг
евросоюз
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Грузия – единственная страна в регионе, у которой есть соглашение о свободной торговле как с Европой, так и с Китаем, что является уникальной возможностью для бизнеса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. По словам премьера, в 2012 году режим свободной торговли у Грузии был лишь со странами СНГ и с Турцией. А на сегодняшний день, как отметил Гарибашвили, у Грузии свободная торговля есть со странами Евросоюза, а объем рынков увеличен в 6,5 раза. В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. "Мы также оформили свободную торговлю с Китаем, с Великобританией. В результате 87% экспорта поступает в страны с режимом свободной торговли. Это 3,2-миллиардный потребительский рынок мира. В этом году мы также подписали соглашение о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами и дополнительно 10-миллионный рынок добавится нашей стране", – отметил премьер. Кроме того, как отметил глава грузинского правительства, переговоры о свободной торговле ведутся с Кореей и с Израилем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, соглашение о свободной торговле, китай, израиль, южная корея, снг, евросоюз, ираклий гарибашвили
грузия, новости, экономика, соглашение о свободной торговле, китай, израиль, южная корея, снг, евросоюз, ираклий гарибашвили
В регионе только Грузия имеет режим свободной торговли с Китаем и ЕС – премьер
Грузия ведет переговоры о свободной торговле с Южной Кореей и с Израилем, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Грузия – единственная страна в регионе, у которой есть соглашение о свободной торговле как с Европой, так и с Китаем, что является уникальной возможностью для бизнеса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов.
"Сегодня Грузия – единственная страна в регионе, у которой есть свободная торговля с Европой и одновременно с Китаем. Это огромная, я бы сказал, уникальная возможность для нашего бизнеса для того, чтобы они смогли вывозить свою продукцию за рубеж. Мы максимально диверсифицируем рынок и помогаем нашему бизнесу", – заявил Гарибашвили, представляя отчет проделанной правительством работы за 2023 года.
По словам премьера, в 2012 году режим свободной торговли у Грузии был лишь со странами СНГ и с Турцией. А на сегодняшний день, как отметил Гарибашвили, у Грузии свободная торговля есть со странами Евросоюза, а объем рынков увеличен в 6,5 раза.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
У Грузии уже есть соглашение о свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, ОАЭ, Великобританией, странами СНГ, а также с Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны. Кроме того, страна ведет переговоры о торговле с Южной Кореей с США и намерена начать переговоры с Израилем.
"Мы также оформили свободную торговлю с Китаем, с Великобританией. В результате 87% экспорта поступает в страны с режимом свободной торговли. Это 3,2-миллиардный потребительский рынок мира. В этом году мы также подписали соглашение о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами и дополнительно 10-миллионный рынок добавится нашей стране", – отметил премьер.
Кроме того, как отметил глава грузинского правительства, переговоры о свободной торговле ведутся с Кореей и с Израилем.