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"Верхний Ларс" сегодня: дорога открыта для большегрузов
"Верхний Ларс" сегодня: дорога открыта для большегрузов
Дорогу удалось открыть благодаря очистительным работам 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T15:55+0400
2023-12-18T15:55+0400
2023-12-18T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Движение восстановлено благодаря проведенным очистительным работам. По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. Что касается грузовиков и автобусов вместимостью больше 30 мест, то для них движение в тоннелях осуществится в одностороннем режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды
"Верхний Ларс" сегодня: дорога открыта для большегрузов
15:55 18.12.2023 (обновлено: 16:27 18.12.2023)
Дорогу удалось открыть благодаря очистительным работам
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение восстановлено благодаря проведенным очистительным работам.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, движение на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.
Что касается грузовиков и автобусов вместимостью больше 30 мест, то для них движение в тоннелях осуществится в одностороннем режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.