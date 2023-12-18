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Ветер повалил главную елку в Душети
Ветер повалил главную елку в Душети
Восстановить новогодний символ городским властям помогают местные жители 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T11:19+0400
2023-12-18T11:19+0400
2023-12-18T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Ветер повалил главную новогоднюю елку города Душети (Мцхета-Мтианети), сообщается на странице мэрии города в соцсети. По имеющейся информации, никто не пострадал. На месте находятся представители службы благоустройства города, которые пытаются установить елку.По ее словам, представителям городских служб помогают и местные жители, которые максимально стараются, чтобы проблема была решена быстро. Синоптики прогнозируют ветер и 18 декабря. Скорость ветра достигнет 22 м/с. По прогнозам синоптиков, с 19 декабря ветер стихнет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Ветер повалил главную елку в Душети
11:19 18.12.2023 (обновлено: 12:00 18.12.2023)
Восстановить новогодний символ городским властям помогают местные жители
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Ветер повалил главную новогоднюю елку города Душети (Мцхета-Мтианети), сообщается на странице мэрии города в соцсети.
По имеющейся информации, никто не пострадал. На месте находятся представители службы благоустройства города, которые пытаются установить елку.
"К сожалению, из-за непогоды новогодняя елка, которая стоит в центре города, значительно пострадала. В эти минуты проходят соответствующие мероприятия", – заявила мэр Душети Мацацо Нариманидзе.
По ее словам, представителям городских служб помогают и местные жители, которые максимально стараются, чтобы проблема была решена быстро.
Синоптики прогнозируют ветер и 18 декабря. Скорость ветра достигнет 22 м/с. По прогнозам синоптиков, с 19 декабря ветер стихнет.