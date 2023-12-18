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Ветер повалил главную елку в Душети

Ветер повалил главную елку в Душети

Восстановить новогодний символ городским властям помогают местные жители 18.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Ветер повалил главную новогоднюю елку города Душети (Мцхета-Мтианети), сообщается на странице мэрии города в соцсети. По имеющейся информации, никто не пострадал. На месте находятся представители службы благоустройства города, которые пытаются установить елку.По ее словам, представителям городских служб помогают и местные жители, которые максимально стараются, чтобы проблема была решена быстро. Синоптики прогнозируют ветер и 18 декабря. Скорость ветра достигнет 22 м/с. По прогнозам синоптиков, с 19 декабря ветер стихнет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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