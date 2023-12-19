https://sputnik-georgia.ru/20231219/285059522.html

Боевые монстры: военная техника в стиле фэнтези

Боевые монстры: военная техника в стиле фэнтези

Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как бы выглядела российская военная техника, будучи героем фантастических мифов 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T11:42+0400

2023-12-19T11:42+0400

2023-12-19T11:42+0400

мультимедиа

фотография

новости в фотографиях

фотоленты

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/13/285059702_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_0342222fd5a49ffaebfd1039c34ae2bc.jpg

Госкорпорация "Ростех" опубликовала серию изображений российской военной техники, представленной в виде фантастических монстров. Среди них ракетная сколопендра, краб-помощник, небесный кит-локатор и другие.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире