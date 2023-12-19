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Боевые монстры: военная техника в стиле фэнтези
Боевые монстры: военная техника в стиле фэнтези
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как бы выглядела российская военная техника, будучи героем фантастических мифов 19.12.2023, Sputnik Грузия
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Госкорпорация "Ростех" опубликовала серию изображений российской военной техники, представленной в виде фантастических монстров. Среди них ракетная сколопендра, краб-помощник, небесный кит-локатор и другие.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире

Боевые монстры: военная техника в стиле фэнтези

11:42 19.12.2023
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Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как бы выглядела российская военная техника, будучи героем фантастических мифов
Госкорпорация "Ростех" опубликовала серию изображений российской военной техники, представленной в виде фантастических монстров. Среди них ракетная сколопендра, краб-помощник, небесный кит-локатор и другие.
© photo : Rostec

ОТРК "Искандер-М", из серии "Боевые Монстры Ростеха", стал тактической ракетной сколопендрой.

ОТРК &quot;Искандер-М&quot;, из серии &quot;Боевые Монстры Ростеха&quot;, стал тактической ракетной сколопендрой. - Sputnik Грузия
1/7
© photo : Rostec

ОТРК "Искандер-М", из серии "Боевые Монстры Ростеха", стал тактической ракетной сколопендрой.

© photo : Rostec

Комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО) А-50У превратился в небесного кита-локатора.

Комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО) А-50У превратился в небесного кита-локатора. - Sputnik Грузия
2/7
© photo : Rostec

Комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО) А-50У превратился в небесного кита-локатора.

© photo : Rostec

Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ выполнена в виде краба-помощника.

Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ выполнена в виде краба-помощника. - Sputnik Грузия
3/7
© photo : Rostec

Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ выполнена в виде краба-помощника.

© photo : Rostec

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", получив крылья, стал похож на гигантскую летучую мышь.

Ударный вертолет Ми-28Н &quot;Ночной охотник&quot;, получив крылья, стал похож на гигантскую летучую мышь. - Sputnik Грузия
4/7
© photo : Rostec

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", получив крылья, стал похож на гигантскую летучую мышь.

© photo : Rostec

Гаубица "Мста-С" превратилась в бронированного вепря, вооруженного 152-милиметровым орудием.

Гаубица &quot;Мста-С&quot; превратилась в бронированного вепря, вооруженного 152-милиметровым орудием. - Sputnik Грузия
5/7
© photo : Rostec

Гаубица "Мста-С" превратилась в бронированного вепря, вооруженного 152-милиметровым орудием.

© photo : Rostec

Ракета "Изделие 305" стала разящим змеем.

Ракета &quot;Изделие 305&quot; стала разящим змеем. - Sputnik Грузия
6/7
© photo : Rostec

Ракета "Изделие 305" стала разящим змеем.

© photo : Rostec

РСЗО "Торнадо-С" напоминает гигантского динозавра-волгатитана российской артиллерии.

РСЗО &quot;Торнадо-С&quot; напоминает гигантского динозавра-волгатитана российской артиллерии. - Sputnik Грузия
7/7
© photo : Rostec

РСЗО "Торнадо-С" напоминает гигантского динозавра-волгатитана российской артиллерии.

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