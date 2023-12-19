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Боевые монстры: военная техника в стиле фэнтези
Боевые монстры: военная техника в стиле фэнтези
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как бы выглядела российская военная техника, будучи героем фантастических мифов 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T11:42+0400
2023-12-19T11:42+0400
2023-12-19T11:42+0400
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Госкорпорация "Ростех" опубликовала серию изображений российской военной техники, представленной в виде фантастических монстров. Среди них ракетная сколопендра, краб-помощник, небесный кит-локатор и другие.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире
Боевые монстры: военная техника в стиле фэнтези
Смотрите в фотоленте Sputnik снимки, как бы выглядела российская военная техника, будучи героем фантастических мифов
Госкорпорация "Ростех" опубликовала серию изображений российской военной техники, представленной в виде фантастических монстров. Среди них ракетная сколопендра, краб-помощник, небесный кит-локатор и другие.
© photo : Rostec
ОТРК "Искандер-М", из серии "Боевые Монстры Ростеха", стал тактической ракетной сколопендрой.
ОТРК "Искандер-М", из серии "Боевые Монстры Ростеха", стал тактической ракетной сколопендрой.
© photo : Rostec
Комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО) А-50У превратился в небесного кита-локатора.
Комплекс дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО) А-50У превратился в небесного кита-локатора.
© photo : Rostec
Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ выполнена в виде краба-помощника.
Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ выполнена в виде краба-помощника.
© photo : Rostec
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", получив крылья, стал похож на гигантскую летучую мышь.
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник", получив крылья, стал похож на гигантскую летучую мышь.
© photo : Rostec
Гаубица "Мста-С" превратилась в бронированного вепря, вооруженного 152-милиметровым орудием.
Гаубица "Мста-С" превратилась в бронированного вепря, вооруженного 152-милиметровым орудием.
© photo : Rostec
Ракета "Изделие 305" стала разящим змеем.
Ракета "Изделие 305" стала разящим змеем.
© photo : Rostec
РСЗО "Торнадо-С" напоминает гигантского динозавра-волгатитана российской артиллерии.
РСЗО "Торнадо-С" напоминает гигантского динозавра-волгатитана российской артиллерии.