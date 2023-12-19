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Россия была единственным гарантом суверенитета и целостности Украины – Путин
Россия была единственным гарантом суверенитета и целостности Украины – Путин
Путин уверен, что Российская Федерация не могла позволить себе наблюдать за действиями Запада, страна была вынуждена вмешаться 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T19:09+0400
2023-12-19T19:09+0400
2023-12-19T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Единственным гарантом суверенитета и целостности украинских территорий была Россия, уверен российский лидер Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны."Россия, когда создавала Советский Союз, передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию", – сказал глава государства.Президент напомнил, что западные территории отошли к Украине после Второй мировой войны, ранее они принадлежали Польше. В этой связи Путин упомянул, что история все равно расставит все по своим местам, РФ не намерена мешать, но и отдавать свое не станет.Отдельно глава государства коснулся темы вовлеченности Запада в конфликт на Украине. По словам российского лидера, в 2014 году западным странам удалось "переиграть" РФ в ситуации с Украиной. В то же время они не пошли на реализацию "Минска-2". В исторической перспективе, подчеркнул российский лидер, вступление Украины в НАТО для России недопустимо, в то время как втягивание Киева в организацию является одной из ключевых задач Запада. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, украина, европа, польша, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, украина, европа, польша, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины
Россия была единственным гарантом суверенитета и целостности Украины – Путин
Путин уверен, что Российская Федерация не могла позволить себе наблюдать за действиями Запада, страна была вынуждена вмешаться
ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Единственным гарантом суверенитета и целостности украинских территорий была Россия, уверен российский лидер Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны.
"Россия, когда создавала Советский Союз, передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию", – сказал глава государства.
Президент напомнил, что западные территории отошли к Украине после Второй мировой войны, ранее они принадлежали Польше. В этой связи Путин упомянул, что история все равно расставит все по своим местам, РФ не намерена мешать, но и отдавать свое не станет.
"И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США хотят договариваться – пусть договариваются. Мы будем делать это исходя из наших интересов", – подчеркнул он.
Отдельно глава государства коснулся темы вовлеченности Запада в конфликт на Украине. По словам российского лидера, в 2014 году западным странам удалось "переиграть" РФ в ситуации с Украиной. В то же время они не пошли на реализацию "Минска-2".
"Штаты оторвали, как они считают, Украину, разорвав отношения России с Европой, в этом плане они добились того, чего хотели, к сожалению. Просто мы по-другому себя вести уже не могли. Или нужно было сдать все и смотреть, как они чавкают, съедая все подряд? Это наша, исконно российская территория. Мы не могли так поступить", – отметил Путин.
В исторической перспективе, подчеркнул российский лидер, вступление Украины в НАТО для России недопустимо, в то время как втягивание Киева в организацию является одной из ключевых задач Запада.