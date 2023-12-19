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Россия была единственным гарантом суверенитета и целостности Украины – Путин

Россия была единственным гарантом суверенитета и целостности Украины – Путин

Путин уверен, что Российская Федерация не могла позволить себе наблюдать за действиями Запада, страна была вынуждена вмешаться 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T19:09+0400

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2023-12-19T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек – Sputnik. Единственным гарантом суверенитета и целостности украинских территорий была Россия, уверен российский лидер Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны."Россия, когда создавала Советский Союз, передавала просто так вместе с населением огромные исторические территории российские, огромный потенциал и вкладывала колоссальные ресурсы во всю эту территорию", – сказал глава государства.Президент напомнил, что западные территории отошли к Украине после Второй мировой войны, ранее они принадлежали Польше. В этой связи Путин упомянул, что история все равно расставит все по своим местам, РФ не намерена мешать, но и отдавать свое не станет.Отдельно глава государства коснулся темы вовлеченности Запада в конфликт на Украине. По словам российского лидера, в 2014 году западным странам удалось "переиграть" РФ в ситуации с Украиной. В то же время они не пошли на реализацию "Минска-2". В исторической перспективе, подчеркнул российский лидер, вступление Украины в НАТО для России недопустимо, в то время как втягивание Киева в организацию является одной из ключевых задач Запада. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, украина, европа, польша, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины