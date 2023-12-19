https://sputnik-georgia.ru/20231219/285071292.html

Шойгу: российская армия – самая боеспособная в мире

Шойгу: российская армия – самая боеспособная в мире

Несмотря на санкции, Россия производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Российская армия – самая подготовленная и боеспособная в мире, сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, опыт спецоперации на Украине показал, что вооруженные силы способны "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого современного противника.Шойгу уточнил, что боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих."Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим... Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", – подчеркнул министр.Как указал министр, военно-морской флот получил четыре современные многоцелевые подводные лодки и восемь надводных кораблей, ВКС – 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, а сухопутные войска – 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров.По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, украина, сергей шойгу, нато, вкс, обострение ситуации вокруг украины