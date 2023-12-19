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Шойгу: российская армия – самая боеспособная в мире
Шойгу: российская армия – самая боеспособная в мире
Несмотря на санкции, Россия производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T18:18+0400
2023-12-19T18:18+0400
2023-12-19T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Российская армия – самая подготовленная и боеспособная в мире, сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. По его словам, опыт спецоперации на Украине показал, что вооруженные силы способны "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого современного противника.Шойгу уточнил, что боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих."Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим... Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", – подчеркнул министр.Как указал министр, военно-морской флот получил четыре современные многоцелевые подводные лодки и восемь надводных кораблей, ВКС – 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, а сухопутные войска – 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров.По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, украина, сергей шойгу, нато, вкс, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, новости, украина, сергей шойгу, нато, вкс, обострение ситуации вокруг украины
Шойгу: российская армия – самая боеспособная в мире
Несмотря на санкции, Россия производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Российская армия – самая подготовленная и боеспособная в мире, сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.
"На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях", – цитирует министра РИА Новости.
По его словам, опыт спецоперации на Украине показал, что вооруженные силы способны "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого современного противника.
Шойгу уточнил, что боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих.
"Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим... Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", – подчеркнул министр.
Как указал министр, военно-морской флот получил четыре современные многоцелевые подводные лодки и восемь надводных кораблей, ВКС – 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, а сухопутные войска – 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров.
"Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов", – рассказал Шойгу.
По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя.