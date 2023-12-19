https://sputnik-georgia.ru/20231219/285073123.html
Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию
Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию
Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов у него было наивное представление об отношении Запада к России 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T18:26+0400
2023-12-19T18:26+0400
2023-12-19T18:56+0400
россия
новости
в мире
москва
владимир путин
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/13/285073305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6b4b213f6020cf27a9825e89242c77e.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. После распада СССР Запад хотел развалить и Россию, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны.По его словам, Запад считает, что такая большая Россия не нужна и ее надо разделить и подчинить.Путин признался, что в начале 2000-х годов у него было наивное представление об отношении Запада к России. Он полагал, что весь мир понимает, что Россия стала другой и теперь нет идеологического противостояния и поводов для конфронтации."Наивность присутствовала", – отметил российский лидер.Путин пояснил, что видел негативные действия в политике западных стран в отношении Москвы. В частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России.Путин отметил, что в желании развалить Россию Запад хотел подчинить страну себе и использовать ее ресурсы.Российский лидер также полагает, что западным странам придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что им придется считаться с Москвой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/13/285073305_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e78cd793cfd44ae26e7d4c587332de78.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, москва, владимир путин, тбилиси
россия, новости, в мире, москва, владимир путин, тбилиси
Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию
18:26 19.12.2023 (обновлено: 18:56 19.12.2023)
Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов у него было наивное представление об отношении Запада к России
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. После распада СССР Запад хотел развалить и Россию, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны.
По его словам, Запад считает, что такая большая Россия не нужна и ее надо разделить и подчинить.
"А реалии таковы – позднее я в этом на 100% убедился, что после распада Советского Союза (на Западе – ред.) считали, что нужно потерпеть: доразвалим и Россию", – сказал Путин журналисту Павлу Зарубину.
Путин признался, что в начале 2000-х годов у него было наивное представление об отношении Запада к России. Он полагал, что весь мир понимает, что Россия стала другой и теперь нет идеологического противостояния и поводов для конфронтации.
"Наивность присутствовала", – отметил российский лидер.
Путин пояснил, что видел негативные действия в политике западных стран в отношении Москвы. В частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России.
"Но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий – вот, привыкли бороться с СССР и продолжают", – объяснил глава государства.
Путин отметил, что в желании развалить Россию Запад хотел подчинить страну себе и использовать ее ресурсы.
Российский лидер также полагает, что западным странам придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что им придется считаться с Москвой.