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Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию

Путин: после распада СССР Запад хотел развалить и Россию

Владимир Путин признался, что в начале 2000-х годов у него было наивное представление об отношении Запада к России 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. После распада СССР Запад хотел развалить и Россию, об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны.По его словам, Запад считает, что такая большая Россия не нужна и ее надо разделить и подчинить.Путин признался, что в начале 2000-х годов у него было наивное представление об отношении Запада к России. Он полагал, что весь мир понимает, что Россия стала другой и теперь нет идеологического противостояния и поводов для конфронтации."Наивность присутствовала", – отметил российский лидер.Путин пояснил, что видел негативные действия в политике западных стран в отношении Москвы. В частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России.Путин отметил, что в желании развалить Россию Запад хотел подчинить страну себе и использовать ее ресурсы.Российский лидер также полагает, что западным странам придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что им придется считаться с Москвой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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