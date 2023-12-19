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Автомобиль врезался в пешехода на автобусной остановке в Тбилиси – СМИ
Автомобиль врезался в пешехода на автобусной остановке в Тбилиси – СМИ
После столкновения двух автомобилей, один из низ отбросило к автобусной остановке 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T14:15+0400
2023-12-19T14:15+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Легковой автомобиль врезался в пешехода, стоявшего на автобусной остановке в районе Темка на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, после чего один из них (марки Toyota) отбросило к автобусной остановке, где и стоял пешеход.Как рассказали очевидцы ДТП, пострадавшего пешехода доставили в клинику.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Автомобиль врезался в пешехода на автобусной остановке в Тбилиси – СМИ
14:15 19.12.2023 (обновлено: 14:26 19.12.2023)
После столкновения двух автомобилей, один из низ отбросило к автобусной остановке
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Легковой автомобиль врезался в пешехода, стоявшего на автобусной остановке в районе Темка на окраине Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
По предварительной информации, столкнулись два автомобиля, после чего один из них (марки Toyota) отбросило к автобусной остановке, где и стоял пешеход.
Как рассказали очевидцы ДТП, пострадавшего пешехода доставили в клинику.