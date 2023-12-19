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ДТП в Тбилиси – грузовик насмерть сбил пешехода
ДТП в Тбилиси – грузовик насмерть сбил пешехода
Мужична скончался после того, как был госпитализирован 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T19:29+0400
2023-12-19T19:29+0400
2023-12-19T19:29+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Мужчина до 70 лет погиб в результате ДТП с участием грузовика в Самгорском районе Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2". ДТП произошло около станции метро "Самгори". По неподтвержденной информации, мужчина скончался после того, как был госпитализирован в одну из городских клиник. Это уже второй летальный случай с участием грузовика в Тбилиси за последний месяц. В районе Ортачала грузовик врезался в подростка. Школьник скончался в больнице от полученных повреждений 21 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
ДТП в Тбилиси – грузовик насмерть сбил пешехода
Мужична скончался после того, как был госпитализирован
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Мужчина до 70 лет погиб в результате ДТП с участием грузовика в Самгорском районе Тбилиси, сообщает телекомпания "Рустави 2".
ДТП произошло около станции метро "Самгори".
По неподтвержденной информации, мужчина скончался после того, как был госпитализирован в одну из городских клиник.
Это уже второй летальный случай с участием грузовика в Тбилиси за последний месяц. В районе Ортачала грузовик врезался в подростка. Школьник скончался в больнице от полученных повреждений 21 ноября.