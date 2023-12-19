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Грузия простилась с режиссером Отаром Иоселиани - фото
Грузия простилась с режиссером Отаром Иоселиани - фото
В столице Грузии прошла церемония прощания с известным режиссером Отаром Иоселиани, который скончался на 90-м году жизни. 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T19:12+0400
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Смотрите в фотоленте Spuntik Грузия, как известного деятеля кино провожали в последний путь.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, отар иоселиани, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, отар иоселиани, фото
Грузия простилась с режиссером Отаром Иоселиани - фото
19:12 19.12.2023 (обновлено: 19:37 20.12.2023)
В столице Грузии прошла церемония прощания с известным режиссером Отаром Иоселиани, который скончался на 90-м году жизни.
Смотрите в фотоленте Spuntik Грузия, как известного деятеля кино провожали в последний путь.
© photo: Sputnik / Stringer
Десятки людей собрались у дома, где проживал режиссер Отар Иоселиани.
Десятки людей собрались у дома, где проживал режиссер Отар Иоселиани.
© photo: Sputnik / Stringer
В последние годы режиссер работал во Франции, но продолжал жить в Тбилиси.
В последние годы режиссер работал во Франции, но продолжал жить в Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
На траурной церемонии присутствовало также большое количество представителей различных СМИ.
На траурной церемонии присутствовало также большое количество представителей различных СМИ.
© photo: Sputnik / Stringer
Несколько дней подряд люди несли на панихиду по режиссеру множество цветов.
Несколько дней подряд люди несли на панихиду по режиссеру множество цветов.
© photo: Sputnik / Stringer
Огромные венки как дань памяти автору известных фильмов, которого больше нет в живых. Но его творения продолжат жить в истории кинематографа.
Огромные венки как дань памяти автору известных фильмов, которого больше нет в живых. Но его творения продолжат жить в истории кинематографа.
© photo: Sputnik / Stringer
Цветы, которые принесли поклонники таланта Отара Иоселиани, вместе с известным деятелем кино тоже отправились в последний путь.
Цветы, которые принесли поклонники таланта Отара Иоселиани, вместе с известным деятелем кино тоже отправились в последний путь.
© photo: Sputnik / Stringer
Последние мгновения проводов режиссера.
Последние мгновения проводов режиссера.
© photo: Sputnik / Stringer
Гроб с телом Отара Иоселиани несли близкие друзья режиссера.
Гроб с телом Отара Иоселиани несли близкие друзья режиссера.
© photo: Sputnik / Stringer
Представители общественности, собравшиеся на похоронах, провожали Отара Иоселиани аплодисментами.
Представители общественности, собравшиеся на похоронах, провожали Отара Иоселиани аплодисментами.
© photo: Sputnik / Stringer
Траурная процессия выехала от дома Отара Иоселиани в районе Сабуртало, где он проживал в Тбилиси.
Траурная процессия выехала от дома Отара Иоселиани в районе Сабуртало, где он проживал в Тбилиси.