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https://sputnik-georgia.ru/20231219/gruziya-prostilas-s-rezhisserom-otarom-ioseliani---foto-285105229.html
Грузия простилась с режиссером Отаром Иоселиани - фото
Грузия простилась с режиссером Отаром Иоселиани - фото
В столице Грузии прошла церемония прощания с известным режиссером Отаром Иоселиани, который скончался на 90-м году жизни. 19.12.2023, Sputnik Грузия
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Смотрите в фотоленте Spuntik Грузия, как известного деятеля кино провожали в последний путь.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, отар иоселиани, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, отар иоселиани, фото

Грузия простилась с режиссером Отаром Иоселиани - фото

19:12 19.12.2023 (обновлено: 19:37 20.12.2023)
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В столице Грузии прошла церемония прощания с известным режиссером Отаром Иоселиани, который скончался на 90-м году жизни.
Смотрите в фотоленте Spuntik Грузия, как известного деятеля кино провожали в последний путь.
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки людей собрались у дома, где проживал режиссер Отар Иоселиани.

Десятки людей собрались у дома, где проживал режиссер Отар Иоселиани. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки людей собрались у дома, где проживал режиссер Отар Иоселиани.

© photo: Sputnik / Stringer

В последние годы режиссер работал во Франции, но продолжал жить в Тбилиси.

В последние годы режиссер работал во Франции, но продолжал жить в Тбилиси. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

В последние годы режиссер работал во Франции, но продолжал жить в Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

На траурной церемонии присутствовало также большое количество представителей различных СМИ.

На траурной церемонии присутствовало также большое количество представителей различных СМИ. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

На траурной церемонии присутствовало также большое количество представителей различных СМИ.

© photo: Sputnik / Stringer

Несколько дней подряд люди несли на панихиду по режиссеру множество цветов.

Несколько дней подряд люди несли на панихиду по режиссеру множество цветов. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Несколько дней подряд люди несли на панихиду по режиссеру множество цветов.

© photo: Sputnik / Stringer

Огромные венки как дань памяти автору известных фильмов, которого больше нет в живых. Но его творения продолжат жить в истории кинематографа.

Огромные венки как дань памяти автору известных фильмов, которого больше нет в живых. Но его творения продолжат жить в истории кинематографа. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Огромные венки как дань памяти автору известных фильмов, которого больше нет в живых. Но его творения продолжат жить в истории кинематографа.

© photo: Sputnik / Stringer

Цветы, которые принесли поклонники таланта Отара Иоселиани, вместе с известным деятелем кино тоже отправились в последний путь.

Цветы, которые принесли поклонники таланта Отара Иоселиани, вместе с известным деятелем кино тоже отправились в последний путь. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Цветы, которые принесли поклонники таланта Отара Иоселиани, вместе с известным деятелем кино тоже отправились в последний путь.

© photo: Sputnik / Stringer

Последние мгновения проводов режиссера.

Последние мгновения проводов режиссера. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Последние мгновения проводов режиссера.

© photo: Sputnik / Stringer

Гроб с телом Отара Иоселиани несли близкие друзья режиссера.

Гроб с телом Отара Иоселиани несли близкие друзья режиссера. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Гроб с телом Отара Иоселиани несли близкие друзья режиссера.

© photo: Sputnik / Stringer

Представители общественности, собравшиеся на похоронах, провожали Отара Иоселиани аплодисментами.

Представители общественности, собравшиеся на похоронах, провожали Отара Иоселиани аплодисментами. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Представители общественности, собравшиеся на похоронах, провожали Отара Иоселиани аплодисментами.

© photo: Sputnik / Stringer

Траурная процессия выехала от дома Отара Иоселиани в районе Сабуртало, где он проживал в Тбилиси.

Траурная процессия выехала от дома Отара Иоселиани в районе Сабуртало, где он проживал в Тбилиси. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Траурная процессия выехала от дома Отара Иоселиани в районе Сабуртало, где он проживал в Тбилиси.

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