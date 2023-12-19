https://sputnik-georgia.ru/20231219/gruziya-prostilas-s-rezhisserom-otarom-ioseliani---foto-285105229.html

Грузия простилась с режиссером Отаром Иоселиани - фото

Грузия простилась с режиссером Отаром Иоселиани - фото

В столице Грузии прошла церемония прощания с известным режиссером Отаром Иоселиани, который скончался на 90-м году жизни. 19.12.2023, Sputnik Грузия

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Смотрите в фотоленте Spuntik Грузия, как известного деятеля кино провожали в последний путь.

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