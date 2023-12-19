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Грузия сохраняет свою позицию по т. н. "списку Магнитского" – МИД

Грузия сохраняет свою позицию по т. н. "списку Магнитского" – МИД

Отказ вводить санкции против России принес Грузии стабильность и экономическое развитие, отметил глава парламента 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T16:56+0400

2023-12-19T16:56+0400

2023-12-19T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия отказалась присоединиться к решению Евросоюза продлить т. н. "список Магнитского", тем самым сохранив свою позицию, говорится в сообщении МИД Грузии. После утверждения "списка Магнитского" Тбилиси к нему не присоединился, а в 2018 году подготовили свой список, куда вошли лица, причастные к похищениям и гибели грузинских граждан на территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Между тем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили еще раз озвучил позицию о том, что Грузия не собирается присоединяться к санкциям против России. Политика в отношении России принесла Грузии тот факт, что в стране достаточно стабильная ситуация, которая обеспечивает ей экономическое развитие, заявил Папуашвили, отметив, что это принесло Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет Европы поддержал продление "списка Магнитского" до 8 декабря 2026 года. В распространенном заявлении сказано, что к решению Евросоюза присоединились страны-кандидаты в ЕС: Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввел ряд стран ЕС.Грузия и санкции Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, совет европы, жозеп боррель, украина, тбилиси, грузия - евросоюз, евросоюз