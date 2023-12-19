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Грузия сохраняет свою позицию по т. н. "списку Магнитского" – МИД
Грузия сохраняет свою позицию по т. н. "списку Магнитского" – МИД
Отказ вводить санкции против России принес Грузии стабильность и экономическое развитие, отметил глава парламента 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T16:56+0400
2023-12-19T16:56+0400
2023-12-19T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия отказалась присоединиться к решению Евросоюза продлить т. н. "список Магнитского", тем самым сохранив свою позицию, говорится в сообщении МИД Грузии. После утверждения "списка Магнитского" Тбилиси к нему не присоединился, а в 2018 году подготовили свой список, куда вошли лица, причастные к похищениям и гибели грузинских граждан на территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Между тем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили еще раз озвучил позицию о том, что Грузия не собирается присоединяться к санкциям против России. Политика в отношении России принесла Грузии тот факт, что в стране достаточно стабильная ситуация, которая обеспечивает ей экономическое развитие, заявил Папуашвили, отметив, что это принесло Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет Европы поддержал продление "списка Магнитского" до 8 декабря 2026 года. В распространенном заявлении сказано, что к решению Евросоюза присоединились страны-кандидаты в ЕС: Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввел ряд стран ЕС.Грузия и санкции Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шалва папуашвили, совет европы, жозеп боррель, украина, тбилиси, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия сохраняет свою позицию по т. н. "списку Магнитского" – МИД
16:56 19.12.2023 (обновлено: 17:04 19.12.2023)
Отказ вводить санкции против России принес Грузии стабильность и экономическое развитие, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузия отказалась присоединиться к решению Евросоюза продлить т. н. "список Магнитского", тем самым сохранив свою позицию, говорится в сообщении МИД Грузии.
После утверждения "списка Магнитского" Тбилиси к нему не присоединился, а в 2018 году подготовили свой список, куда вошли лица, причастные к похищениям и гибели грузинских граждан на территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"Грузия сохранила практику в отношении этого документа, которой придерживалась последние годы, о чем проинформированы наши партнеры. Что касается в целом, то статистика присоединения к заявлениям ЕС резко возросла – до 50% за последний год", – говорится в сообщении МИД Грузии.
Между тем спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили еще раз озвучил позицию о том, что Грузия не собирается присоединяться к санкциям против России.
"Этот список санкций распространяется не только на Россию, вы знаете, он также распространяется на ряд стран, в том числе на Грузию, которая присоединилась к вопросам, связанным с Северной Кореей и Приднестровьем. Что касается санкций против России, у Грузии есть заявленная политика, и мы будем следовать этой политике", – сказал Папуашвили.
Политика в отношении России принесла Грузии тот факт, что в стране достаточно стабильная ситуация, которая обеспечивает ей экономическое развитие, заявил Папуашвили, отметив, что это принесло Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Совет Европы поддержал продление "списка Магнитского" до 8 декабря 2026 года.
В распространенном заявлении сказано, что к решению Евросоюза присоединились страны-кандидаты в ЕС: Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввел ряд стран ЕС.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.